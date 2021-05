Elon Musk laisse entendre que Tesla garde ses Bitcoins, le cours remonte

Elon Musk continue de faire la pluie et le beau temps sur le marché des cryptomonnaies. Alors que le Bitcoin enregistrait une forte chute de sa valeur, le milliardaire a laissé entendre que Tesla ne compte pas céder son stock de devises. L'annonce a permis au BTC de se stabiliser au dessus du seuil critique des 30 000 dollars.

Il y a quelques jours, Tesla a décidé d'abandonner les paiements en Bitcoin. Pour justifier son revirement, le constructeur automobile a mis en avant l'impact écologique de la reine des cryptomonnaies. Pourtant, une étude montre que le Bitcoin consomme moins d'énergie que le secteur de l’or et des banques.

Sans surprise, l'annonce a provoqué une levée de boucliers chez les défenseurs du BTC. Face aux critiques, Elon Musk a laissé penser que Tesla envisage de vendre l'entièreté de son stock de Bitcoins. Le milliardaire s'est rapidement ravisé mais le mal était déjà fait : le cours du BTC s'est effondré sous la barre des 40 000 dollars. La valeur de la devise a même flirté avec les 30 000 dollars, zone de support susceptible de remettre en cause la tendance haussière de long terme.

Elon Musk rassure : Tesla ne compte pas ses vendre ses BTC

Alors que le cours du BTC était en chute libre, Elon Musk s'est fendu d'un nouveau tweet exprimé essentiellement en emojis : “Tesla has Diamond Hand” (soit Tesla a des mains de diamant). Dans un second message, le fondateur de SpaceX précise : “Crédit à notre Master of Coin”. Avec son style habituel, Musk évoque visiblement le Bitcoin, la devise considérée comme la numéro 1 des cryptos. Ce nouveau tweet, sujet à interprétation, laisse entendre que Tesla ne compte pas se séparer des 1,5 milliard dollars de Bitcoins achetés en février dernier, alors que le cours flirtait avec les 47 000 dollars.

L'annonce a permis au cours du BTC de remonter la pente après une perte de 30 % dans la journée du mercredi 19 mai 2021. Á l'heure où nous écrivons ces lignes, le Bitcoin s'échange autour des 39 000 dollars. En dépit des revers de ces dernières semaines, de nombreux analystes et investisseurs s'attendent à ce que le cours atteigne un nouveau sommet d'ici la fin de l'année. Lyn Alden, célèbre investisseur, table notamment sur un Bitcoin à 100 000 dollars dans les mois à venir.