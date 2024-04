Votre carte de crédit pourrait bientôt être équipée d’un écran OLED, mais pour quoi faire ?

Les sociétés émettrices de cartes de crédit ont peut-être trouvé leur dernier gadget : des cartes qui s'illuminent grâce à des écrans OLED intégrés. Voici à quoi ils pourraient concrètement servir.

Sentry Enterprises, une jeune entreprise de fintech, a annoncé sa plateforme “Radiance” qui intègre des panneaux lumineux OLED flexibles dans les cartes de crédit et de débit. Lors d'un paiement sans contact, une partie de la carte s'illumine, servant essentiellement de confirmation visuelle du paiement.

Pour les banques et les émetteurs de cartes, Sentry affirme que la capacité d'illumination peut fidéliser les clients et générer davantage de paiements en offrant une carte “moderne” qui fait parler d'elle. Les émetteurs peuvent choisir d'illuminer ou d'animer leur logo de manière à attirer l'attention.

L’écran OLED n’aura pas besoin de batterie pour fonctionner

La bonne nouvelle, c’est que l'intégration de l'OLED repose sur l'énergie récoltée par la connexion sans fil NFC au cours de la transaction. Ainsi, alors que les cartes n'ont pas de batterie, le terminal de paiement sans contact fournit juste assez d'énergie pour alimenter temporairement le composant d'affichage.

Les cartes utilisent une construction plastique traditionnelle, mais elles sont remplacées par un panneau d'éclairage OLED flexible du fabricant Konica Minolta. La société japonaise travaille depuis des années à la commercialisation de sa technologie d'éclairage pliable pour des applications telles que celles-ci.

Jusqu'à présent, les cartes Radiance OLED peuvent être émises sur les réseaux de paiement Visa et Mastercard. Sentry indique qu'elle étudie également la possibilité de lancer sa propre carte de marque pour mettre en valeur les capacités d'illumination.

Bien entendu, la question qui se pose est de savoir si quelqu'un a réellement besoin que sa carte de crédit s'illumine, au-delà de la simple nouveauté. L'ajout d'électronique et d'écrans pliables ajoute de la complexité et des points de défaillance que les cartes en plastique ordinaires n'ont pas. Les cartes de crédit intègrent déjà des puces et des voyants de paiement rudimentaires. Les écrans numériques qui s'animent ou émettent des pulsations pendant les transactions pourraient donc être considérés comme superflues, mais cela pourraient plaire à certains clients. Il reste à voir si ces fameuses cartes de crédit OLED arriveront à se faire une place sur le marché.