Elon Musk menace de vendre les Bitcoins de Tesla, le cours s’effondre

Elon Musk a laissé entendre que Tesla pourrait vendre l'entièreté de son stock de Bitcoins sur Twitter. Le tweet du milliardaire a provoqué l'effondrement du cours de la cryptomonnaie jusqu'au seuil des 43,500 dollars. Cette baisse brutale du BTC a entraîné la plupart des altcoins, à l'exception notamment du Dogecoin, la devise préférée de Musk.

Il y a quelques jours, Tesla a annoncé l'abandon des paiements en Bitcoin. “Tesla a suspendu les achats de voitures en bitcoin. Nous sommes inquiets concernant le recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins et ses transactions” annonçait Tesla dans un communiqué relayé par Elon Musk sur Twitter.

Deux mois seulement après l'entrée en vigueur des paiements en BTC aux Etats-Unis, le groupe automobile a fait marche arrière. Ce revirement brutal a heurté les investisseurs et les défenseurs de la reine des cryptomonnaies. Ils sont nombreux à estimer qu'Elon Musk cherche à manipuler le marché ou à “troller” le monde entier.

Un tweet d'Elon Musk a encore plombé le cours du Bitcoin

Néanmoins, le communiqué de Tesla assurait que son stock de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin ne serait pas vendu. En réponse à un analyste réputé du secteur des cryptomonnaies, Elon Musk a récemment laissé entendre le contraire.

“Les bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain lorsqu'ils apprendront que Tesla a vendu le reste de ses avoirs en BTC. Avec la quantité de haine que @elonmusk reçoit, je ne lui en voudrais pas” déclare Mr.Whale dans un tweet. Le fondateur a sobrement répondu à l'analyste en ces termes : “en effet”.

Evidemment, cette réponse ne signifie pas que Tesla s'est séparé, ou compte se séparer, de ses cryptomonnaies. Néanmoins, l'annonce a provoqué la dégringolade du cours du Bitcoin. La devise numérique a perdu plus de 7% en quelques heures ce dimanche 16 mai 2021. Le BTC s'est brièvement échangé autour des 43.500 dollars, son niveau le plus bas depuis janvier.

Comme toujours, la reine des cryptomonnaies a entrainé la plupart des altcoins dans son sillage, dont l'Ethereum ou le Binance Coin. Seule une poignée de devises ont résisté à cette vague baissière, parmi lesquelles le Dogecoin. La cryptomonnaie, née d'une blague, est régulièrement mise en avant par Elon Musk.