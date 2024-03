Vous ne pourrez pas faire de virements bancaires pendant 4 jours, voici pourquoi

À compter du week-end prochain, certains virements bancaires vont être bloqués pendant pas moins de 4 jours. Si vous tenter d’en effectuer vers une autre banque, celui-ci n’arrivera pas avant mercredi prochain. On vous explique pourquoi.

Vous êtes-vous déjà posé la question de comment une banque traite un virement ? Peut-être pas et pourtant, le système derrière cette technologie est au cœur de notre quotidien. Ce système, c’est Target 2, qui permet donc d’envoyer des informations bancaires d’un établissement à un autre, le tout généralement en 24 h. Mais il arrive que ce délai soit plus long, notamment si vous effectuez le virement en fin de semaine.

La raison est simple : Target 2 aussi se repose le week-end. Voilà pourquoi vous recevez un virement effectué un vendredi uniquement le lundi suivant. Or, ce dernier ne travaille pas non plus les jours fériés. Et comme tous les pays européens dans lesquels il opère n’ont pas nécessairement les mêmes jours fériés, il arrive que votre virement mette du temps à arriver sans que vous sachiez pourquoi. Voilà pourquoi il va falloir faire preuve de patience le week-end prochain.

Vos prochains virements ne vont pas arriver tout de suite

Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que le lundi de Pâques approche à grands pas. Le 1er avril prochain sera en effet férié. En France, le travail reprendra le mardi suivant, tandis que le vendredi précédent est un jour comme les autres. Mais ce n’est pas le cas partout en Europe : en Allemagne, ainsi que dans certains départements français, il s’agira du Vendredi Saint.

Sur le même sujet — Banque Postale : un énorme bug empêche d’effectuer des virements, voici la solution d’urgence

Aussi, pendant une période de 4 jours, Target 2 sera en vacances sur l’ensemble du Vieux Continent. Autrement dit, si vous effectuez un virement le jeudi 28 mars, celui-ci n’arrivera pas avant le mardi 2 avril. À prendre en compte si votre employeur envoie votre paie en début de mois. Cela prendra en effet en compte tous les virements effectués à partir du jeudi 28 mars à 16 h 30.

À noter qu’il existe deux types de virements qui passeront tout de même lors de cette période :