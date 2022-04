Elon Musk vend plusieurs millions d’actions Tesla pour se payer Twitter

Elon Musk vient de vendre 4,4 millions d'actions Tesla. Sans surprise, le PDG de la marque automobile finance le rachat du réseau social Twitter en revendant une partie de ses actions boursières. 99% de la fortune du milliardaire dépend en effet du cours en bourse de Tesla.

Elon Musk a finalement mis la main sur Twitter. L'homme le plus riche du monde va débourser 41 milliards d'euros, soit 44 milliards de dollars, pour s'acheter le réseau social. Evidemment, le fondateur de Tesla et SpaceX ne dispose pas de cette somme en cash.

Avant même que les dirigeants de Twitter n'acceptent son offre, Elon Musk a commencé à réunir l'argent par le biais d'un prêt contracté de la banque Morgan Stanley Senior Funding. L'apport personnel du milliardaire ne dépassera pas les 21 milliards dollars.

Elon Musk cède une partie de ses actions Tesla pour racheter Twitter

Pour constituer cet apport, Elon Musk vient de vendre un peu plus de 4,4 millions d'actions Tesla, révèle un document officiel publié par le gendarme de la bourse des Etats-Unis. Comme la plupart des milliardaires, l'essentiel de la fortune de Musk est constitué d'actions en bourse. Selon Forbes, la fortune de l'entrepreneur repose à 99% sur les actions de sa firme automobile.

Le dirigeant de Tesla ne possède que très peu de liquidités. L'homme d'affaires a en effet négocié d’avantageuses rémunérations sous forme de bonus avec le conseil d'administration de Tesla. Concrètement, Musk empoche 1% d’actions du groupe quand le cours dépasse un certain seuil et que le chiffre d’affaires atteint un nouveau cap. C'est pourquoi la grande majorité de ses revenus sont liés à la revente d'actions. Pour mémoire, Musk a déjà vendu pour plus de 3 milliards de dollars d'actions Tesla l'an dernier suite à un sondage publié sur Twitter.

Grâce à la vente de ses actions Tesla, Elon Musk a dégagé environ 4 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde détient encore 168 millions d'actions dans son portefeuille par le biais d'un trust. Sur son compte Twitter, l'excentrique entrepreneur s'est engagé à cesser les ventes d'actions pour le moment. Musk est probablement conscient que ces reventes massives effrayent les actionnaires et les investisseurs.