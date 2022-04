Après Twitter, Elon Musk veut « racheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans »

Alors qu’Elon Musk est déjà PDG de Tesla et SpaceX, et fondateur de The Boring Company et Neuralink, l’homme le plus riche du monde est désormais propriétaire de Twitter. Elon Musk songe déjà à son prochain rachat, Coca-Cola.

Lundi dernier, Twitter a accepté l’offre de rachat d’Elon Musk à 41 milliards d’euros, après seulement quelques jours de négociations. Le réseau social va ainsi quitter la bourse pour être privatisé, et Elon Musk a déjà annoncé de nombreux changements à venir dans les prochains mois. On sait par exemple que le réseau social devrait devenir une plateforme qui respecte mieux la liberté d’expression. Twitter devrait aussi bientôt authentifier tous les utilisateurs humains, se doter d’un bouton de modification pour les tweets, et offrir le chiffrement de bout en bout dans les messages privés.

Sur son compte personnel, Elon Musk a sondé ses abonnés à plusieurs reprises sur les nouveautés qu’ils aimeraient voir arriver sur Twitter, et le milliardaire n’hésite pas à faire quelques blagues. Il avait notamment proposé de retirer la lettre « m » de Twitter, et vient d’annoncer un nouveau projet d’achat : Coca-Cola.

Elon Musk veut le retour de la cocaïne dans le Coca-Cola

L'homme le plus riche du monde a annoncé mercredi sur Twitter qu'il envisageait de racheter le célèbre fabricant de boissons gazeuses Coca-Cola pour « remettre la cocaïne dans la boisson ». Pour ceux qui ne le savent pas, à la fin des années 1800, la cocaïne était utilisée comme ingrédient principal pour aromatiser le Coca-Cola. La quantité de cocaïne ajoutée à la boisson a lentement diminué au fil du temps jusqu'à ce qu'elle soit entièrement retirée de la liste des ingrédients au début des années 1900.

Cependant, la boisson contient aujourd’hui toujours de l’extrait de feuilles de coca, mais il s’agit d’une version décocaïnisée fabriquée aux États-Unis. La cocaïne brute qui reste est utilisée par certaines sociétés pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments.

Pour recontextualiser cette blague, celle-ci a d’abord été postée sur Instagram par l’influenceur « shitheadsteve ». Elon Musk n’a donc fait que reprendre un meme populaire sur son compte personnel. Le PDG de Tesla a d’ailleurs partagé un autre tweet qui annonçait qu’il allait racheter McDonald’s pour réparer toutes les machines à glace, auquel il a répondu qu’il n’était pas capable de faire de miracles.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022