Elle voulait faire payer Tesla après un accident… mais finit par devoir indemniser l’entreprise

Elle reprochait à sa Tesla un problème de freinage après un accident. Mais la justice chinoise en a décidé autrement. Ironie du sort, c’est elle qui doit maintenant de l’argent à l’entreprise.

Les accidents impliquant des véhicules Tesla font régulièrement la une des médias. Qu’il s’agisse de collisions en mode Autopilot ou de ratés en Full Self-Driving, ces incidents alimentent les débats sur la fiabilité de la marque. Récemment, un Cybertruck en mode autonome a percuté un poteau malgré la dernière mise à jour logicielle. Pourtant, même face à la controverse, la marque remporte souvent ses batailles judiciaires, comme le montre une affaire récente en Chine.

En Chine, Zhang Yazhou accuse Tesla d’une défaillance des freins de sa Model 3 après un accident survenu en 2021. Elle mène une campagne publique et attaque l’entreprise en justice. Mais le tribunal a tranché en faveur du constructeur, transformant sa plainte en un revers coûteux.

Tesla gagne son procès contre cette conductrice en Chine, qui doit payer plus de 23 000 dollars

L’accident a eu lieu en 2021, dans la province du Henan. Zhang Yazhou, passagère de la Model 3 conduite par son père, affirme que les freins ont lâché, provoquant une collision à 120 km/h. Mais selon la police, l’accident résulte d'une erreur humaine : son père n’a pas maintenu une distance de sécurité. Convaincue que Tesla cache un problème technique, cette dernière a demandé l’accès aux données du véhicule. La marque a refusé, ce qui a déclenché une guerre médiatique. Elle a protesté publiquement, exposant sa voiture endommagée avec une bannière dénonçant un « échec des freins » devant un concessionnaire et lors d’un salon automobile.

Tesla a contre-attaqué et l'a accusée de diffamation, affirmant qu’elle propage de fausses accusations. Pendant le procès, l’entreprise a dévoilé les données de la voiture, prouvant que les freins ont bien fonctionné. Le tribunal de Shanghai estime que Zhang Yazhou a dépassé les limites de la critique légitime. La décision l’oblige à verser 23 000 dollars de dommages et intérêts et à présenter des excuses publiques. Malgré son appel, elle se heurte à un géant difficile à faire plier : la marque gagne près de 90 % de ses procès contre ses clients en Chine, un chiffre impressionnant.

Source : abcnews