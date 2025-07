La pétition qui veut sauver les jeux vidéo dépasse les 1 million de signatures, mais rien n’est gagné

L'initiative citoyenne européenne Stop à la destruction des jeux vidéo continue d'amasser des signatures. Elle a dépassé les 1 million récemment. Un palier très important, mais pas encore suffisant.

Qui aurait cru que la disparition d'un seul jeu vidéo entraîne un mouvement international suivi par des centaines de milliers de personnes ? En avril 2024, Ubisoft rend le jeu de course The Crew injouable en coupant ses serveurs, ce qui s'accompagne d'une suppression du titre directement dans la bibliothèque des joueurs. Le tollé ne se fait pas attendre, à la grande surprise de l'éditeur qui rappelle que les jeux vidéo que nous achetons au format numérique ne nous appartiennent pas. Nous les louons pour une durée indéterminée en résumé.

Pourtant, rien n'oblige à aller jusqu'à la suppression totale du jeu. D'autres studios ont simplement mis en place un mode hors ligne lors d'une ultime mise à jour en précisant que ce serait la dernière. Ils ne s'en occupent plus, mais les joueurs peuvent continuer à s'amuser dessus. Une solution que le youtubeur Joe Scott veut faire inscrire dans la loi. C'est lui qui a lancé la pétition européenne Stop à la destruction des jeux vidéo. Elle vient de dépasser les 1 million de signatures.

L'initiative citoyenne Stop à la destruction des jeux vidéo franchit un palier très important

Le but est simple sur le papier : “empêcher le blocage à distance des jeux vidéo par les éditeurs et à fournir ensuite des moyens raisonnables de faire en sorte que ces jeux continuent à fonctionner sans la participation de l’éditeur“. Le texte précise bien qu'il “ne vise pas à acquérir la propriété de ces jeux vidéo, des droits intellectuels associés ou des droits de monétisation, pas plus qu’elle ne s’attend à ce que l’éditeur consacre des ressources aux jeux vidéo qu’il aura abandonnés […]”.

Si elle atteint les 1 million de signatures valides d'ici le 31 juillet 2025, la proposition devra obligatoirement être examinée par le Parlement européen. Même si le palier est déjà dépassé, ce n'est pas encore garanti. Il faut prendre en compte les signatures décomptées à cause d'erreur dans leur saisie, ainsi que celles qui ne proviennent pas d'un pays européen (des internautes qui se serviraient d'un VPN par exemple). L'objectif est donc d'arriver à 1,4 million de signatures d'ici la fin du mois pour compenser. Si vous voulez ajouter la vôtre, c'est par ici.