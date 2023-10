Microsoft admet que Bing est loin derrière Google, mais c’est un investissement nécessaire, selon son PDG

Dans le procès qui oppose Google à la justice américaine pour un possible abus de position dominante, Microsoft, par l’intermédiaire de son PDG Satya Nadella, a été appelé à la barre, et les révélations faites à la cour sont pour le moins croustillantes.

On estime que Chrome est le navigateur le plus utilisé au monde, et de loin. Derrière cette réussite éclatante se cachent des pratiques douteuses sur lesquelles se penche la justice américaine actuellement. Les grands noms de la Silicon Valley sont appelés à la barre. Apple n'a eu que du bien à dire de l'accord commercial conclu avec Google : le vice-président de Cupertino a ainsi affirmé sous serment que la qualité du moteur de recherche de Mountain View est la seule raison pour laquelle les deux firmes californiennes se sont entendues.

Un autre géant de la tech était appelé à la barre : Microsoft. Le témoignage de son PDG était beaucoup moins flatteur. Selon lui, si Microsoft a déjà investi 100 milliards de dollars dans Bing, c’est pour empêcher Google d’avoir un monopole de fait. À le croire, Apple ne dira certainement pas de mal de Google, la marque à la pomme bénéficiant pleinement de la concurrence entre moteurs de recherche. En effet, Alphabet paie une commission estimée à 8 milliards $ par an à Apple pour que la firme utilise Google par défaut sur ses appareils.

Microsoft investit dans Bing pour empêcher Google d’avoir un monopole

M. Nadella enfonce le clou : « pensez-vous que Google continuerait à payer Apple s’il n’y avait pas de concurrence dans le domaine de la recherche ? Pourquoi le feraient-ils ? ». On estime en effet que Google paie environ 10 milliards $ par an aux fabricants de smartphones et aux opérateurs pour imposer son produit. Un investissement gagnant, puisque la publicité en ligne rapporte dix à vingt fois plus que cette mise initiale.

Selon Microsoft, les pratiques de Google sont vraiment répréhensibles, d’autant plus qu’il est facile de changer de moteur de recherche par défaut sur desktop, mais que cela l’est beaucoup moins sur Android. Il voit là encore une volonté délibérée de Google de conserver son monopole à tout prix.

