Les données de 10 millions de français ont été piratées, faites-vous partie des victimes ?

Une fuite de données massive touche 10 millions de français. Tous les services sont concernés ; Gmail, Facebook, Netflix, Amazon, Tinder, Instagram, les messageries des opérateurs télécoms… Vérifiez si vous êtes concerné.

C'est presque une mauvaise habitude. À mesure que le temps passe, les découvertes de fuites de données privées sur le Dark Web ou la messagerie Telegram, entre autres, ne cessent d'augmenter. Et elles atteignent des records hallucinants. Celle-ci concerne uniquement X (Twitter) et 200 millions d'utilisateurs, tandis que celle-là touche pas moins de 26 milliards d'informations personnelles.

La fuite dont il est question ici est moins importante avec 361 millions de victimes à travers le monde, mais elle a la particularité de n'épargner aucun site Web : Gmail, Facebook, Tinder, Instagram, Netflix, Amazon, les messageries des opérateurs télécoms… Les pirates ont tout raflé.

En France, l'expert en cybersécurité SaxX indique que les informations privées d'au moins 10 millions de personnes ont été dérobées. Toutes ont été repérées sur Telegram et regroupent des adresses mail et les mots de passe associés aux différents comptes. Il est donc très important de vérifier si vous faites partie des personnes dont les données ont fuité, et il existe un moyen simple pour cela.

Comment savoir si vous êtes concerné par la fuite de données qui touche 10 millions de français ?

Sitôt les informations repérées, elles ont été confiées au site Have I Been Pwned, qui permet de savoir si son mail ou son mot de passes sont concernés par un piratage. Le fondateur de l'outil constate que sur les 361 millions reçus, 151 millions ne faisaient pas encore partie de sa base de données. Nous vous invitons donc fortement à vous rendre sur la plateforme et à entrez votre adresse mail.

Si le résultat est positif, changez de suite vos mots de passe. Dans la mesure où énormément de sites Web sont touchés, le plus simple est de passer par un gestionnaire dédié. Cela permettra d'en créer un différent à chaque fois, tout en vous assurant qu'il est suffisamment fort pour résister aux tentatives d'intrusions basiques.

Source : Bleeping Computer