Vous en avez marre d’entrer vos adresses dans les formulaires en ligne ? Google a la solution pour vous

Google simplifie la gestion des adresses. Désormais, vous pouvez visualiser et gérer toutes les adresses physiques associées à votre compte en un seul endroit. Cette nouvelle fonctionnalité centralise toutes les informations nécessaires, et vous permet de mieux organiser vos données personnelles.

Google met régulièrement à jour ses services pour améliorer la sécurité et la convivialité. Récemment, Google Maps a annoncé des modifications visant à désactiver l'accès à la Timeline sur le web pour une approche plus privée et centrée sur les appareils mobiles. Dans cette continuité, la société propose désormais une nouvelle fonctionnalité de gestion des adresses physiques dans votre compte.

En visitant la page de gestion des informations personnelles sur myaccount.google.com, vous trouverez désormais une nouvelle section dédiée aux adresses physiques. Cette dernière regroupe toutes celles que vous avez fournies et vous permet de les gérer de manière centralisée en un seul et unique endroit.

Voici comment accéder à vos adresses dans votre compte Google

Sur la page de votre compte Google, sous “Infos personnelles“, vous trouverez la carte “Adresses“. Cette fonctionnalité vous permet de gérer les adresses physiques associées à votre compte Google.

Vous y verrez vos adresses de domicile et de travail ajoutées dans Google Maps, ainsi que d'autres adresses provenant de services tels que Google Pay, Chrome Autofill et le centre de paiements Google. Chacune d’entre elle indique quand et par quel service elle a été ajoutée, ainsi que la dernière mise à jour.

En plus des adresses de base, la page inclut des adresses de profil, de facturation et légales. Les premières sont associées à vos différents profils dans les applications Google, elles sont visibles par d'autres utilisateurs. Les adresses de facturation sont liées à vos méthodes de paiement, et les adresses légales à votre profil de paiements Google. Cette centralisation permet de les utiliser pour remplir automatiquement les formulaires. Elles vont ainsi vous permettre d'économiser du temps et réduire les erreurs.