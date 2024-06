Apple lance un gestionnaire de mots de passe pour vous faire oublier les autres, même sur Windows

Parmi toutes les nouveautés présentées à la WWDC, Apple a dévoilé un gestionnaire de mots de passe disponible sur toutes les plateformes, Windows inclus. Voyons un peu ce que le programme propose.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la World Wide Developers Conference d'Apple a été riche en annonces. Tous les appareils et tous les systèmes de la marque à la pomme croquée ont eu droit à au moins une révélation. On peut citer les nouveautés d'iOS 18 ou encore l'arrivée d'Apple Intelligence par exemple. D'autres sont plus anecdotiques sans pour autant être inintéressantes comme l'arrivée d'une calculatrice sur iPad après 14 ans d'attente.

Retenons également la présentation de macOS 15 Sequoia, pendant laquelle la firme de Cupertino a dévoilé un programme bienvenu : un gestionnaire de mots de passe multi-plateformes. Sobrement intitulé Mots de passe, il a visiblement pour ambition de se poser en synthèse de tous les autres. S'il reste encore beaucoup à découvrir sur le logiciel, le peu que l'on a pu en voir est très prometteur, à tel point qu'on l'imagine déjà remplacer les meilleurs gestionnaires de mots de passe actuellement sur le marché.

Le gestionnaire de mots de passe d'Apple veut combiner le meilleur de ses concurrents

Sur la capture d'écran servant d'illustration à cet article, vous pouvez voir dans la colonne de gauche 6 catégories distinctes. Mots de passe d'Apple gère et classe les passkeys, les codes de vérification et les identifiants de connexion aux réseaux Wi-Fi. Une cinquième entrée “Sécurité” vous alerte si un sésame devrait être remplacé, parce qu'il trop faible, compromis ou utilisé plusieurs fois. Enfin, l'onglet Deleted (“Effacés”) laisse penser qu'il sera possible de récupérer des mots de passe récemment supprimés du gestionnaire.

Vous pourrez aussi créer des groupes avec lesquels partager certains mots de passe enregistrés. L'interface globale est très claire et l'utilisation de l'ensemble paraît intuitive. Mots de passe d'Apple fonctionnera sur macOS Sequoia, iOS 18, iPadOS 18, Vision Pro et même Windows via l'application iCloud. Si le gestionnaire est gratuit, ce qui est très probable, il pourrait sérieusement concurrencer les autres, ne serait-ce qu'en offrant des fonctionnalités payantes chez les autres comme l'installation sur plusieurs appareils simultanément. Réponse cet automne.