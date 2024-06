Méfiez-vous si vous contactez une compagnie aérienne sur les réseaux sociaux, les arnaqueurs sont à l’affût

À l'approche de l'été et des congés, les escrocs sont de plus en plus présents sur le réseau social X (Twitter). Ils ne ciblent pas n'importe qui puisqu'ils attendent que vous preniez contact avec une compagnie aérienne avant d'agir.

C'est bientôt l'été, et avec lui arrive les départs en vacances pour de nombreuses personnes. Que ce soit fait depuis longtemps ou à la dernière minute, il faut organiser un minimum son voyage et, le cas échéant, réserver un billet d'avion. En général, ça se passe sans encombre, mais si par malheur il y a un souci, la seule solution est de prendre contact avec la compagnie aérienne pour essayer de le résoudre. Ce ne sont pas les canaux qui manquent pour cela. Les réseaux sociaux en font partie, comme X (Twitter). Sauf qu'à l'approche des congés estivaux, la plateforme est de moins en moins sûre.

L'association de consommateurs Which? constate ainsi une augmentation problématique du nombre de faux comptes se faisant passer pour easyJet, Ryanair ou encore British Airways sur le site d'Elon Musk. Le but des escrocs est, comme souvent, de vous soutirer des informations personnelles sensibles avant de s'en servir pour vider votre compte en banque par exemple. Mais comment s'y prennent-ils pour vous avoir ?

Sur X, les escrocs vous ciblent dès que vous parlez à une compagnie aérienne, faites attention

Avec l'aide d'un bot, un programme qui effectue une ou plusieurs tâches automatiquement, les pirates parcourent les messages postés sur X et repèrent immédiatement les gens qui s'adressent à une compagnie aérienne. Ils répondent ensuite avec un compte qui ressemble à l'officiel. Which? donne l'exemple d'une question posée à Wizz Air sur son compte X légitime. En quelques secondes, deux faux comptes écrivent qu'ils sont “désolé pour le désagrément rencontré“, en demandant “un numéro WhatsApp joignable” pour traiter le dossier.

Lire aussi – L’IA de cette compagnie aérienne hallucine et “arnaque” un client, l’entreprise doit payer

Si X précise que “les comptes qui se font passer pour une autre personne, un groupe ou une organisation de manière confuse ou trompeuse peuvent être suspendus définitivement“, l'association constate que le réseau social met beaucoup de temps à agir, quand il le fait. Ce n'est pas la première fois que des arnaqueurs cherchent à se faire passer pour des comptes officiels sur la plateforme. Soyez prudent si vous passez par elle et vérifiez bien à qui vous vous adressez.

Source : BBC