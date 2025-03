Ces écouteurs sans fil Huawei avec 40 h d’autonomie sont à moins de 30 €

Vous êtes à la recherche d'une paire d'écouteurs sans fil endurante et pas chère ? Si c'est le cas, optez pour les Huawei FreeBuds SE 2 qui sont proposés à moins de 30 euros sur le site Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée limitée qu'Amazon vous permet d'avoir des écouteurs sans fil Huawei à moins de 30 euros. Disponibles en plusieurs coloris au choix, les Huawei FreeBuds SE 2 sont à 29 euros au lieu de 39 euros, soit 17 % moins cher par rapport au dernier prix appliqué avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite en point relais. Le montant de l'article est en effet inférieur à 35 euros d'achat.

Considérés comme des écouteurs de type intra-auriculaire, les Huawei FreeBuds SE 2 offrent une expérience audio de qualité grâce à la technologie Bluetooth 5.3, qui assure une connexion stable et un son clair. Les écouteurs disposent d'une fonctionnalité de contrôle tactile qui rend l'utilisation simple et pratique. Il est aussi possible de gérer vos appels et votre musique d'un simple geste. Le microphone intégré permet d'avoir des appels clairs et une utilisations des assistants vocaux en déplacement.

En termes d'autonomie, les FreeBuds SE 2 sont fiables. Vous pouvez écouter de la musique pendant 9 heures avec une seule charge, et jusqu'à 40 heures avec l'étui de charge. Quant aux appels vocaux, ils offrent 5 heures d'utilisation continue, et 24 heures avec l'étui. Enfin, le chargement est simple et rapide via le port USB-C, avec seulement 60 minutes nécessaires pour une charge complète des écouteurs, et 110 minutes depuis l'étui de charge.