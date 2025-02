Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra à réduction de bruit sont à prix cassé pour la fin des soldes

Les Bose QuietComfort Ultra sont à l'honneur chez Amazon. À l'occasion de la fin des soldes d'hiver, les écouteurs à réduction de bruit sont à prix cassé sur le fameux site de commerce en ligne.

Les soldes d'hiver se terminent ce mardi 4 février 2025. À quelques heures de la fin de l'événement commercial, Amazon a pris la décision de casser le prix d'une paire d'écouteurs sans fil de la marque Bose. Proposés dans un coloris noir, les Bose QuietComfort Ultra sont à 189,99 euros au lieu de 349,95 euros grâce à une remise immédiate de plus de 45 % de la part du célèbre site e-commerce. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Disponibles depuis octobre 2023, les QC Ultra Earbuds, à ne pas confondre avec le casque Bose QuietComfort Ultra, sont la troisième génération d'écouteurs sans fil à réduction de bruit active de Bose et sont capables de vous offrir une expérience d’écoute réellement immersive. Le mode Immersive Audio intégré donne vie aux sons que vous entendez en les plaçant en face de vous. On retrouve également la technologie CustomTune qui améliore encore plus la qualité du son en analysant la forme de votre oreille.

Concernant l'autonomie, vous pouvez les utiliser pendant une durée maximale de 6 heures. Aussi, l’étui de chargement inclus permet d'obtenir trois charges supplémentaires : une charge rapide de 20 minutes vous offre deux heures d’écoute supplémentaires. Les écouteurs sans fil Bose intègrent le Bluetooth 5.3 qui vous permet d’écouter vos musiques préférées dans un rayon de neuf mètres. Pour plus d'informations, voici notre article consacré au test des Bose QuietComfort Ultra Earbuds.