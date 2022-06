Amazon Alexa pourra bientôt prendre la voix d’un proche décédé pour vous lire une histoire

Amazon serait en train de mettre au point une technologie permettant à l'assistant vocal Alexa d'imiter la voix de n'importe qui après une minute d'écoute, vous permettant ainsi de parler à un proche décédé ou encore à votre personnalité préférée.

Lors de la conférence Re:Mars d'Amazon, Rohit Prasad, premier vice-président d'Alexa, a présenté une nouvelle fonctionnalité pour le moins déconcertante pour son assistant vocal. Alexa sera bientôt en mesure d’imiter les voix, notamment de personnes décédées. Avec cette fonctionnalité, Amazon affirme vouloir « faire durer les souvenirs » et développe un système permettant à son assistant d'imiter n'importe quelle voix après avoir entendu moins d'une minute d'audio.

Bientôt, vous pourrez donc demander à un proche décédé de vous raconter des histoires, de jouer de la musique ou simplement d'allumer les lumières, le tout depuis votre appareil Alexa. Vous pouvez d’ailleurs aller consulter notre récapitulatif des meilleures commandes vocales à essayer sur votre enceinte Echo. Dans sa présentation, Amazon a fait la démonstration de la fonctionnalité en utilisant la voix d’une grand-mère décédée pour lire une histoire à un enfant avant de dormir.

Amazon apprend à Alexa à imiter n’importe quelle voix

Pour créer cette fonctionnalité, Amazon « a dû apprendre à produire une voix de haute qualité en moins d'une minute d'enregistrement, au lieu de plusieurs heures d'enregistrement en studio », a déclaré Rohit Prasad. « La façon dont nous y sommes parvenus est de formuler le problème comme une tâche de conversion vocale et non comme une voie de génération de la parole. Nous vivons, sans doute, l'âge d'or de l'IA, où nos rêves et la science » a ajouté le responsable en charge d’Alexa.

Si vous trouvez l’idée d’utiliser la voix d’un proche décédé trop effrayant, sachez qu’il sera également par exemple possible de demander à Alexa d’imiter la voix d’une de vos célébrités préférées, ou encore d’un présentateur TV. Pour l’instant, Amazon n’a pas partagé beaucoup de détails au-delà de cette démonstration initiale. En attendant, on rappelle qu’Amazon a récemment annoncé d’autres fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de hausser le ton si le bruit ambiant est trop élevé.