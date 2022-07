EA fait une mauvaise blague sur Twitter, Wear OS 3.5 et One UI Watch 4.5 se dévoilent, c’est le récap

EA a tenté une blague de mauvais goût sur Twitter, mais s’est rapidement fait tomber dessus par les internautes. Wear OS 3.5 et One UI Watch 4.5 ont été dévoilés pour la première fois. Une des meilleures séries d’HBO Max est disponible gratuitement, c’est le récap.

En voulant surfer sur la vague du même « c’est un 10, mais… », EA a déclenché la colère des internautes sur Twitter. Les premières images de la surcouche One UI Watch 4.5 basée sur Wear OS 3.5 des futures Galaxy Watch 5 ont été dévoilées. À l’occasion de la sortie d’une nouvelle saison d’une de ses séries phares, HBO Max a décidé de partager gratuitement une partie de son œuvre. Allez, on vous dit tout ce que vous avez manqué de la journée du 1er juillet 2022.

EA fait un flop sur les réseaux sociaux avec une mauvaise blague

Electronic Arts s’est essayé à l’humour sur son compte Twitter en voulant surfer sur la vague du même « c’est un 10, mais… ». Dans un tweet, l’éditeur a sous-entendu que seuls les jeux multijoueurs valent le coup, mais il ne s’attendait sûrement pas à ce que les internautes lui tombent dessus dans les commentaires en lui rappelant ses nombreux échecs dans le domaine ces dernières années.

Le système d’exploitation de la Galaxy Watch 5 se dévoile

Les premières images de la surcouche One UI Watch 4.5 basée sur Wear OS 3.5 ont été dévoilées. Pour rappel, c’est cette surcouche qui devrait équiper les prochaines Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro que Samsung présentera au mois d’août. En plus de voir arriver de nouveaux cadrans, les fans auront droit à une interface plus simple à utiliser, mais surtout repensée pour taper des messages.

HBO Max met en ligne gratuitement l’une de ses meilleures séries

Alors qu’HBO Max n’est toujours pas disponible en France, la plateforme de vidéo à la demande a décidé de donner un avant-goût aux plus impatients en mettant en ligne sur YouTube le 1er épisode de l’une de ses séries animées phares : Harley Quinn. Cette opération promo arrive bien sûr juste avant la sortie de la troisième saison de la série le 28 juillet prochain.

