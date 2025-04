Le puissant Dyson V15 Detect Absolute devient moins cher grâce à cette offre Cdiscount

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont assez mis d'argent de côté afin de s'offrir le Dyson V15 Detect Absolute ! Actuellement, Cdiscount propose une réduction globale de 220 euros sur l'achat du fameux aspirateur balai Dyson.

À l'approche du week-end de Pâques 2025, Cdiscount donne la possibilité à ses clients de réaliser une belle économie sur le Dyson V15 Detect Absolute. En effet, le site e-commerce français propose le célèbre aspirateur balai au prix de 549 euros au lieu de 769,99 euros. La remise de 220 euros se fait par l'intermédiaire d'une réduction immédiate de 22 % et grâce au coupon 50DES499. Pour information, le code promo doit être saisi manuellement lors de l'étape de la commande et les frais de port sont offerts si la livraison standard en point relais est choisie.

Commercialisé durant l'année 2023, le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur balai qui embarque un moteur Hyperdymium délivrant une puissance d'aspiration jusqu'à 125 000 tours par minute. L'appareil assure un nettoyage rapide et efficace sur tous types de sol, des parquets les plus fragiles aux moquettes les plus épaisses. L'aspirateur balai de la marque britannique dispose d'une batterie rechargeable qui vous permet de bénéficier d'une utilisation optimale jusqu'à 60 minutes.

Le V15 Detect Absolute inclut aussi un écran LCD qui affiche diverses informations comme l'autonomie et les trois modes d'aspiration disponibles (Eco, Auto et Boost). Pour terminer, l'aspirateur balai Dyson est fourni avec un accessoire combiné, un long suceur, une station murale de chargement et de rangement, une brosse motorisée digitale Motorbar, une brosse Optic Fluffy avec lumière intégrée et un chargeur.