Dragon Age The Veilguard : date de sortie, histoire, gameplay, tout savoir sur le jeu de rôle incontournable de cette fin d’année

Dragon Age The Veilguard est la toute dernière production du studio Bioware. Il s’agit d’un jeu de rôle qui immerge le joueur dans un univers de fantasy et qui mise énormément sur sa narration. Dans ce dossier, on fait le point sur l’essentiel à savoir sur le retour de cette licence culte.

La sortie de Dragon Age The Veilguard sonne presque comme un miracle. Annoncé en 2018, le jeu est resté pendant de longues années dans un enfer de développement inquiétant. Mais tout arrive à point qui sait attendre, puisque The Veilguard va bien finir par sortir. C'est même prévu pour bientôt !

Date de sortie, histoire, gameplay, licence, on fait le point sur ce qu’il y a à savoir sur cet épisode de Dragon Age. Idéal si vous souhaitez vous lancer mais que vous ne connaissez pas la saga. C'est parti !

Dragon Age, c’est quoi ?

Avant d’aborder The Veilguard, il est nécessaire de resituer les choses pour ceux qui ne connaissent pas la saga. Dragon Age est une licence de jeu de rôle qui comprend quatre jeux (The Veilguard inclus). Elle a été lancée en 2009 avec Dragon Age Origins. Avec cette production, le studio Bioware cherchait à donner une suite spirituelle à ses jeux phares des années 1990-2000, à savoir Baldur’s Gate et Neverwinter Nights. Dans un environnement en 3D, le joueur évolue dans un vaste monde de fantasy. Il doit prendre des décisions importantes au cours son aventure et se battre contre des hordes d’adversaires dans des combats stratégiques qui utilisent un système de pause active.

Fort du succès d’Origins, Bioware développe (trop) rapidement la suite, le mal aimé Dragon Age 2, qui sort en 2011. Un titre qui mise plus sur l’action et sur un univers réduit, ce qui ne convainc ni les critiques, ni les fans.

En 2014, Bioware se rachète avec le troisième volet : Dragon Age Inquisition. Il frappe fort avec une écriture fine, des combats punchy, de nombreux choix et surtout la présence d’immenses zones ouvertes qui renforcent la sensation d’exploration. Une réussite éclatante, puisque Dragon Age Inquisition est désigné comme GOTY (Game of the Year) l’année de sa sortie.

En 2015, Bioware se lance dans un quatrième volet (officialisé seulement en 2018) nomme Dreadwolf. Un développement long, tortueux, voire infernal qui a été recommencé de zéro plusieurs fois. Finalement, Dreadwolf se transformera en The Veilguard pour sortir cette année.

Quand sort Dragon Age The Veilguard ?

Dragon Age The Veilguard sort le 31 octobre 2024. Parfait pour passer ses longues soirées d’hiver bien au chaud dans son canapé à arpenter le monde de Thedas.

Sur quelles plateformes sort Dragon Age The Veilguard ?

Dragon Age The Veilguard sort sur PC, aussi bien sur Steam, Epic Games Store que EA App. Il débarque également sur consoles PS5 et Xbox Series.

Faut-t-il un bon PC pour faire tourner Dragon Age The Veilguard ?

Dragon Age The Veilguard se montre assez peu gourmand, si l’on en croit les caractéristiques techniques requises sur le site officiel. Ainsi, un PC un peu ancien pourra le faire tourner sans souci. A noter que le titre de Bioware est aussi Steam Deck Verified.

Faut-il avoir fait les trois premiers Dragon Age pour se lancer dans The Veilguard ?

Non. Il est tout à fait possible de se lancer dans The Veilguard sans jamais avoir touché à la saga auparavant. Tous les Dragon Age se déroulent dans le même univers (Thedas) et se suivent chronologiquement. Cependant, chaque épisode raconte une histoire différente et nous permet d’incarner un nouveau personnage de sa création.

Certes, il y a des liens avec les histoires précédentes : certains personnages reviennent, des événements sont mentionnés et on revisite parfois les mêmes lieux, mais se faire tous les volets de Dragon Age pour bien comprendre l’intrigue n’est pas vraiment nécessaire. Pas de panique si vous n’avez jamais lancé les anciens jeux, donc.

Quelle est l’histoire de Dragon Age The Veilguard ?

Dragon Age The Veilguard nous met aux commandes de Rook, un personnage entièrement personnalisable à la manière d’un Shepard de Mass Effect. Garde du voile, il doit stoper Solas, une divinité elfe (un personnage apparu dans Inquisition) qui souhaite déchirer le rideau entre le monde physique et celui des Dieux. Dans sa quête, notre héros devra voyager à travers tout le continent de Thedas et réunir une équipe d’aventuriers. Une tâche qui ne sera pas aisée, le monde étant composé de différents royaumes et factions qui ne sont pas forcément accueillants.

A quoi ressemble le gameplay de Dragon Age The Veilguard ?

Avant toute chose, il faut préciser que The Veilguard est un jeu 100% solo. Pas de mode multijoueur, que ce soit en ligne ou sur la même console. Comme tout bon RPG, il nous laisser créer notre personnage, nous pouvons choisir sa classe (Mage, Guerrier ou Voleur), sa race, son sexe et même son histoire qui sera utilisée au cours de l’aventure.

Le jeu nous lâche ensuite dans l’univers de Thedas, composé d’une multitude de petites zones interconnectées (pas de grandes zones comme dans Dragon Age 3, donc). Les dialogues et les choix joueront un rôle très important et influeront profondément la progression. Serez-vous un héros courageux et aimable ou un quelqu'un de malveillant et agressif ? A vous de voir.

Pour les combats, Bioware reprend grosso modo le principe de Dragon Age Inquisition, mais en leur donnant une nouvelle dynamique. Nous avons des affrontements nerveux qui misent sur l’action, mais avec un système de pause active pour sélectionner vos compétences ou celles de vos compagnons.

Car oui, vous ne serez pas seul dans votre quête. Des personnages pourront vous rejoindre au fil de l’aventure, chacun ayant ses propres compétences et son histoire.

Qui est Bioware, le studio derrière Dragon Age The Veilguard ?

Dragon Age The Veilguard est développé par le studio Bioware, un grand nom du jeu vidéo qui connait malheureusement une période difficile depuis quelques années. Fondé en 1995 par Ray Muzyka et Greg Zeschuk, la petite entreprise canadienne basée à Vancouver se fait connaître à la fin des années 1990 avec deux titres qui ont changé l’histoire du jeu vidéo : Baldur’s Gate et Baldur’s Gate 2.

Les années 2000 sont ensuite synonyme d’âge d’or pour Bioware, qui continue de s’imposer comme un incontournable du média avec Neverwinter Nights (2002), Star Wars Knights of the Old Republic (2003), Jade Empire (2005) mais surtout Mass Effect 1, 2 et 3 (2007, 2010 et 2012) ainsi que la saga Dragon Age (2009,2011 et 2014). On peut aussi évoquer le MMO The Old Republic sorti en 2011.

En 2008, Bioware est racheté par EA, ce qui signe un sacré tournant dans son histoire. Pendant plusieurs années, ce rachat n’a pas eu de conséquences néfastes sur le studio. Mais les choses ont commencé à se gâter au milieu des années 2010. La première fissure apparente se nomme Mass Effect Andromeda en 2017. Développé par Bioware Montréal, ce spin-off est loin d’être un mauvais jeu, mais reste à des années lumières de la trilogie originale. La faute à un développement chaotique, mais aussi à des décisions étranges venues directement d’EA, qui a par exemple imposé l’utilisation du moteur Frostbite, pourtant peu adapté au gameplay. A sa sortie, Andromeda est au mieux boudé par les fans, au pire moqué pour ses bugs et ses animations faciales complètement ratées.

Mais la vraie chute vient avec Anthem en 2019. C’est un titre qui introduit un tout nouvel univers de science fiction. A bord d’un mécha, le joueur peut voler dans un vaste monde et tirer sur tout ce qui bouge grâce à un gameplay ultra nerveux. Sur le papier, cela donne envie, mais encore une fois, les décisions d’EA n’ont pas aidé. On peut parler du moteur Frostbite, de nouveau imposé, mais aussi de la volonté de l’éditeur de transformer Anthem comme un Game as Service, donc comme un titre qui doit constamment faire payer le joueur. Ajoutons à cela une sortie précipitée et nous avons un échec retentissent, un vrai cas d’école. Anthem a bien essayé d’être sauvé avec une nouvelle version, en vain.

Toutefois, Bioware n’est pas mort pour autant. Le studio est revenu en 2021 avec une très belle réédition de sa trilogie Mass Effect. Dragon Age The Veilguard est le premier vrai titre d’ampleur du studio depuis Anthem, et a la lourde tâche de non seulement le sauver financièrement, mais redorer son image auprès des joueurs. On espère qu’il accomplira sa mission. Si tout se passe bien, le titre suivant du studio devrait être Mass Effect 4.