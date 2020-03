Blade Runner : le jeu d’aventure reviendra en 2020 dans une version restaurée sur console et PC

Jeu d’aventure culte de la fin des années 90, le Blade Runner de Westwood Studios va renaitre de ses cendres en 2020 dans une version restaurée à paraitre sur console et PC. Ce remake est pris en charge par Nightdive Studios, spécialiste de la restauration de titres old-school. Il bénéficiera d’une refonte graphique et d’une adaptation pour s’afficher correctement sur les écrans modernes.

Tiré d’une nouvelle de Philip K. Dick, le film Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982 (déjà), a inspiré toute une génération de cinéastes et de développeurs de jeu. Si le film a eu le droit à une adaptation officielle en 1985 sur ordinateurs (Commodore et Amstrad), un autre jeu éponyme a été développé 12 ans plus tard sur PC.

Créé par Westwood Studios, à qui l’on doit Command & Conquer (dont le remaster va paraître sur Steam), ce second titre a longtemps été considéré comme perdu. Pourquoi ? Parce que le code source de Blade Runner a été égaré par Westwood Studios après ses nombreuses tribulations (deux rachats, par Virgin et EA, et une fermeture). Mais grâce à un travail de rétro-ingénierie, le jeu va bénéficier d’une vraie nouvelle vie dès cette année.

Un travail de restauration

Pris en charge par Nightdive Studios, à qui nous devons notamment les versions dépoussiérées de Systemshock et de Turok, le Blade Runner de 1997 va revenir tout beau et tout clinquant avant la fin de l’année. Appelé Blade Runner Enhanced Edition, à la manière des remakes de Baldur’s Gate par exemple, cette mouture profitera de graphismes remis au goût du jour et d’une adaptation visuelle pour que nous puissions en profiter sur des écrans 16/9e sans qu’apparaissent de vilaines bandes noires sur les côtés. Cependant, le but est de conserver l’ambiance originale du jeu (et donc celle du film). Presque un travail de restauration.

Le scénario originel, et original, du jeu ne sera pas retouché. Se situant toujours en parallèle de la vision futuriste de Philip K. Dick et de Ridley Scott, Blade Runner (1997) vous met dans la peau d’un détective appelé Ray McCoy dont le but est de poursuivre des « replicants » ayant assassiné des humains. Le joueur doit mener son enquête dans scénario à tiroir menant à plus d’une douzaine de fins différentes selon les choix qui ont été pris. La prise en main est celle d’un point’n click classique. Cette sortira cette année sur PC, via Steam, PS4, Xbox One et Switch.

Source : Gamasutra