Disque dur externe 4 To pas cher : le Seagate One Touch passe sous les 90 €

Voici une belle affaire au rayon informatique chez Amazon où le disque dur externe Seagate One Touch d'une capacité de 4 To fait l'objet d'une offre intéressante. L'accessoire est en effet proposé sous la barre des 90 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour augmenter la capacité de stockage d'un PC de bureau ou d'un ordinateur de portable, il est souvent recommandé d'utiliser un disque dur externe. D'ailleurs, Amazon propose le modèle One Touch de la marque Seagate incluant 4 To d'espace de stockage.

Vendu au prix de 102,99 euros au début du mois de septembre, le disque dur en question bénéficie d'une réduction de plus de 15 euros pour atteindre le tarif précis de 87,70 euros. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais, ainsi qu'au paiement en plusieurs fois sans frais pour les membres du service Prime d'Amazon.

D'un poids de 256 grammes, le Seagate One Touch 4 To (référence STKC4000410) est un disque dur conçu pour être utilisé sur Windows et Mac. Doté d'un boîtier en métal, l'accessoire offre une connectivité plug-and-play rapide grâce au câble USB 3.0 fourni et une vitesse de transfert de données avoisinant les 120 Mo par seconde. Enfin, le disque dur externe Seagate One Touch 4 To affiche des dimensions de 2.09 x 8 x 11.53 cm.