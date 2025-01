Disney+ va enfin améliorer la qualité de ses films et séries sur les TV Samsung

Bonne nouvelle pour les propriétaires de télévisions Samsung. Lors d'une conférence de presse au CES 2025, Disney+ a annoncé l'intégration prochaine du format HDR10+ à son catalogue de films et séries.

Disney+ vient de prendre une décision particulièrement favorable aux utilisateurs de téléviseurs Samsung. D’après l’entreprise, qui s’est exprimée officiellement à l’occasion du salon CES 2025 de Las Vegas, les TV Samsung profiteront bientôt du contenu Disney+ en HDR10+.

Cette évolution technologique majeure permettra à Disney+ de rejoindre d'autres services de streaming comme Prime Video, Apple TV+, Hulu, Paramount+ et YouTube, qui proposent déjà ce format HDR premium. La plateforme continuera parallèlement à diffuser ses contenus en Dolby Vision HDR, mais on rappelle que cette technologie n’est toujours pas disponible sur les téléviseurs du géant coréen, au grand dam de leurs propriétaires.

Le HDR10+ sur Disney+, qu’est-ce que ça change ?

Le HDR10+ offre une image plus dynamique, plus lumineuse et avec un meilleur contraste que le SDR et le HDR10 standard. Pour les propriétaires de téléviseurs Samsung, cette annonce sera donc une avancée significative pour la qualité de l’image du contenu vidéo du géant du streaming. Jusqu'à présent, les utilisateurs ne pouvaient donc pas profiter pleinement des capacités de leur équipement.

Samsung n'est pas le seul fabricant à supporter le HDR10+. Hisense, TCL, Panasonic et Philips (au Royaume-Uni) proposent des modèles compatibles avec les deux formats HDR premium. Ces fabricants ont la particularité de proposer des téléviseurs haut de gamme compatibles avec tous les formats, contrairement à leurs concurrents. En revanche, LG et Sony ont fait le choix de se concentrer exclusivement sur le Dolby Vision, même pour leurs modèles haut de gamme comme le LG C4 OLED ou le Sony Bravia 9.

La décision de Samsung de ne pas intégrer le Dolby Vision dans ses téléviseurs, y compris dans ses nouvelles gammes OLED et mini-LED 2025, a longtemps été critiquée. Avec l'adoption croissante du HDR10+ par les services de streaming, cette stratégie semble désormais porter ses fruits. Mais on espère tout de même que Samsung va revenir sur sa décision et prendre en charge le Dolby Vision au cours des prochaines années.

Bien que la date précise de déploiement n'ait pas été communiquée, cette annonce devrait rassurer les propriétaires et futurs acheteurs de TV Samsung, qui pourront bientôt profiter d'une qualité d'image optimale sur un nombre croissant de services de streaming.