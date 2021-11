Disney+ : Hawkeye est la série la plus piratée du moment

L'avènement de la VOD est du pain béni pour les pirates qui peuvent rapidement et facilement détourner les films et les séries fraîchement sortis. En ce moment, les contenus les plus piratés dans le monde sont Venom Let There Be Carnage et la série Marvel Hawkeye.

En novembre, les gros blockbusters ont été piratés à foison. Parmi les films qui ont le plus été détournés, on retrouve notamment Mourir peut attendre, le dernier James Bond, ainsi que Shang-Chi, Dune et Free Guy. Côté séries, c'est La Roue du temps qui était montée sur la première marche du podium, suivie de près par Foundation et Arcane. Mais qu'en est-il de la semaine qui vient de s'écouler ?

D'après la société MUSO, spécialisée dans le piratage mondial, Hawkeye a été la série la plus piratée de ces derniers jours. Dans cette dernière, Jeremy Renner reprend son rôle d'archer d'élite et s’apprête à transmettre le flambeau à la jeune Kate Bishop, campée par Hailee Steinfeld. Les deux premiers épisodes d'Hawkeye sont diffusés sur Disney+ depuis le 24 novembre, ce qui a permis aux pirates de les récupérer sans difficulté.

À lire aussi James Bond Mourir peut attendre est déjà disponible au téléchargement sur les sites pirates

Après Hawkeye, les pirates se sont aussi rués sur Venom 2 après son arrivée en VOD

Parmi les autres séries massivement piratées la semaine dernière, on peut également citer Dexter: New Blood. À noter que la suite des aventures du tueur en série sera diffusée le mois prochain sur Canal+ dans nos contrées. Se nichent également dans le classement la saison 4 de Star Trek: Discovery, Arcane et le document sur les Beatles signé Peter Jackson, The Beatles: Get Back.

En ce qui concerne les films les plus détournés, c'est Venom: Let There Be Carnage qui se retrouve en première position. Malgré des critiques acerbes, le long-métrage porté par Tom Hardy et son symbiote a suscité un vif intérêt sur la Toile. Après 45 jours d'exploitation dans les salles obscures, il a finalement pu débarquer en SVOD et en Premium VOD récemment. D'où le fait que plusieurs copies propres du film aient été récupérées par des pirates.

James Bond, Shang-Chi, Red Notice et Dune suivent Venom dans le classement établi par MUSO.

Source : Deadline