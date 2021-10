James Bond : Mourir peut attendre est déjà disponible au téléchargement sur les sites pirates

James Bond : Mourir peut attendre vient de débarquer dans les salles obscures de plusieurs pays. Sans grande surprise, le film a ensuite fait son apparition sur plusieurs sites pirates de téléchargement ou de streaming illégal. Ces copies pirates, tournées dans des cinémas, sont de très mauvaise qualité. Des publicités viennent même gâcher le visionnage du film.

James Bond : Mourir peut attendre, le dernier volet de la saga consacrée à 007, est sorti au cinéma dans plusieurs pays. Le long métrage de Cary Joji Fukunaga est notamment disponible dans les salles obscures en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. Pour mémoire, le film devait initialement sortir en novembre 2020. La pandémie de Covid-19 a contraint les studios à décaler la sortie.

Sans surprise, le film avec Daniel Craig est rapidement apparu sur des sites pirates de téléchargement ou de streaming illégal. D'après nos confrères de Torrent Freak, deux sources distinctes ont mis en ligne une copie pirate de James Bond : Mourir peut attendre. Ces copies pirates ont été réalisées dans une salle de cinéma. Sur l'une des versions, on trouve des sous-titres en néerlandais, l'une des langues officielles de la Belgique. Sur l'autre copie, on aperçoit des sous-titres en hindi.

Des copies de très mauvaise qualité bourrées de publicités

Comme on s'y attendait, les vidéos mises en ligne par les pirates sont de piètre qualité. L'image est tremblante, trop sombre ou trop exposée, le son sature régulièrement et des bruits parasites se font entendre. Surtout, les pirates ont glissé des publicités intempestives pour des sites de partis sportifs ou de jeux d'argent, comme 1XBET et Slotlights. C'est une pratique courante sur les versions réalisées avec une caméra dans une salle de cinéma.

Lire aussi : Des films Full HD arrivent sur les sites pirates quelques heures après la sortie au cinéma

Notez que James Bond : Mourir peut attendre n'est pas encore sorti dans de nombreux pays, dont les Etats-Unis et la France. Dans l'Hexagone, les nouvelles aventures de l'espion britannique se feront attendre jusqu'au mercredi 6 octobre 2021. Il est fort probable que l'apparition de ces copies pirates de mauvaise qualité n'entachent pas le succès du héros de Ian Fleming au box office. Le film a d'ailleurs déjà rapporté 3,58 milliards de dollars depuis sa sortie sur les écrans britanniques, belges et suisses. Il se pourrait que James Bond : Mourir peut attendre s'impose comme l'opus le plus rentable de la franchise dans les semaines à venir.

Source : Torrent Freak