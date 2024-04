Discord : comment désactiver les publicités même sans abonnement payant

Les publicités sont arrivées dans Discord, célèbre messagerie instantanée. Ce n'est pourtant pas une fatalité puisqu'il est possible de les désactiver très facilement. Suivez le guide.



À la base conçu pour faciliter les discussions entre les gamers, Discord est parvenu à s'imposer dans d'autres domaines en devenant par exemple le logiciel de messagerie instantanée privilégié de certaines entreprises. D'autres personnes s'en sont emparées en y créant des communautés qui ne parlent du tout de jeux vidéo. On compte aujourd'hui environ 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois.

Malgré sa popularité et l'introduction d'un abonnement payant, Nitro, l'entreprise ne génère pas assez de revenus. C'est pourquoi Discord a décidé de diffuser des publicités, ce que la société s'était toujours refusée à faire. Elles ont tout de même un fonctionnement particulier. Ce sont des “quêtes” permettant de gagner des récompenses si quelqu'un vous regarde streamer le jeu pendant un certain temps. Des tâches à accomplir peuvent aussi être demandées. Si tout cela ne vous intéresse pas, il existe une manière simple de s'en passer.

Voici comment désactiver les publicités sur Discord, que vous ayez un abonnement Nitro ou non

Quand Discord a annoncé l'arrivée des publicités, on s'attendait à ce que les abonnés Nitro aient la possibilité de les afficher ou non, tandis que les utilisateurs gratuits n'auraient pas eu le choix. Visiblement, il n'en est rien puisque tout le monde peut désactiver l'affichage des quêtes (pubs) dans Discord. Suivez ces étapes :

Une fois dans Discord, cliquez sur l'engrenage en bas à gauche, à côté des icônes de casque et de micro, pour accéder aux Paramètres utilisateur .

. Rendez-vous dans le menu Confidentialité & Sécurité , en haut de la colonne de gauche.

, en haut de la colonne de gauche. Descendez sur la page et désactivez la ligne Récompenses en jeu (alias quêtes), comme sur la capture d'écran ci-dessous.

Une fois cela fait, vous ne verrez plus les bannières de quêtes en bas à gauche de Discord. Notez que vous pouvez tout de même les retrouver si vous souhaitez en accepter une en vous rendant dans les Paramètres utilisateur puis dans le menu Inventaire des cadeaux. À l'heure où nous publions cet article, il n'y a qu'une seule quête disponible. Elle concerne le jeu The Finals et propose de gagner “the Skill Issue Set” si au moins l'un de vos amis sur Discord vous regarde streamer le titre pendant 15 minutes ou plus.