Il partage des documents confidentiels sur Discord et risque 16 ans de prison

Jack Teixeira, 22 ans, membre de la garde nationale aérienne du Massachusetts, a reconnu avoir divulgué des secrets militaires sur Discord, une plateforme de discussion en ligne très populaire chez les joueurs. Il risque jusqu'à 16 ans de prison dans le cadre d'un accord qu'il a conclu avec le gouvernement.

Teixeira a été arrêté en avril dernier au domicile de sa mère, où les agents fédéraux ont trouvé une foule de documents sensibles sur son ordinateur et son téléphone. Il a été inculpé de six chefs d'accusation pour violation de la loi sur l'espionnage (Espionage Act), qui punit la divulgation non autorisée d'informations relatives à la défense nationale.

Selon les procureurs, Teixeira a partagé les documents sur un serveur Discord dédié à Minecraft, un jeu vidéo. Les documents contenaient des informations sur la guerre en Ukraine, les contrats d'armement de la Russie avec l'Égypte et la Turquie, une cyberattaque contre une entreprise américaine et un projet d'attaque contre les troupes américaines à l'étranger. Les documents ont ensuite été diffusés sur d'autres plateformes en ligne, telles que 4chan et Telegram.

Le leaker cherche à réduire sa peine à 11 ans

Le gouvernement n'a pas accusé Teixeira d'avoir des motifs d'espionnage ou d'être un lanceur d'alerte. Il a plutôt déclaré qu'il avait divulgué les documents pour impressionner ses amis en ligne et montrer ses connaissances. Un haut fonctionnaire fédéral chargé de l'application de la loi, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré au New York Times que le ministère de la Justice avait accepté l'accord de plaider coupable parce qu'il n'avait trouvé aucune preuve d'intentions plus sinistres.

L'accord doit encore être approuvé par la juge Indira Talwani, qui tiendra une audience en septembre. Les lignes directrices relatives à la détermination de la peine prévoient une peine d'emprisonnement de 11 à 16 ans. L'avocat de Teixeira, Michael K. Bachrach, a déclaré qu'il plaiderait en faveur de la peine minimale, en invoquant la jeunesse et l'immaturité de son client. « Il s'agit d'un enfant », a déclaré Bachrach. « Nous serons en mesure d'établir pourquoi sa jeunesse a joué un rôle important » assure-t-il.

Il n'est pas certain que les enquêteurs aient pu reconstituer l'étendue de ce que Teixeira a partagé en ligne. Avant son arrestation, Teixeira a profité des politiques de conservation des données de Discord pour effacer ses traces. Il a également supprimé un serveur entier, appelé Thug Shaker Central, sur lequel The Washington Post a découvert que Teixeira avait partagé des documents classifiés avec un groupe de garçons, pour la plupart adolescents, dans le but de les impressionner. Les responsables de Discord ont déclaré que les actions de Teixeira les ont privés d'une archive du serveur à fournir aux forces de l'ordre.