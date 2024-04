Discord : la publicité arrive dans la messagerie après 10 ans de résistance

La plateforme de messagerie instantanée Discord va commencer à diffuser des publicités au sein du service. Cela fait partie du plan de l'entreprise pour augmenter ses revenus, malgré les déclarations répétées disant qu'elle n'y aurait pas recours.

En mai 2015, une nouveau service de VoIP gratuit voit le jour. Son nom ne vous est sûrement pas inconnu puisqu'il existe encore aujourd'hui après avoir gagné massivement en popularité au fil des ans : Discord. Mêlant désormais messagerie instantanée, appels audio et vidéo ou encore diffusion en direct de ses sessions de jeux, la plateforme créée par le développeur et entrepreneur américain Jason Citron n'est plus seulement utilisée par les gamers, à qui elle s'adressait à la base.

Avec le temps, certaines sociétés s'en emparent pour en faire leur outil de communication interne, tandis que d'autres personnes y ouvrent des communautés sur tous les sujets, sans rapport avec les jeux vidéo. En mars 2024, on estime que Discord, c'est plus de 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Pour générer de l'argent, Jason Citron a plusieurs fois répété qu'il ne voulait pas recourir à la publicité. C'est pourquoi la principale source de revenus de Discord est son abonnement payant Nitro, qui offre quelques avantages sur la version gratuite. Il a rapporté environ 192 millions d'euros en 2023. Une somme visiblement insuffisante.

Il y aura bientôt de la publicité dans Discord

Selon The Wall Street Journal, Discord va commencer à diffuser de la publicité dans les prochaines semaines. La décision fait suite au licenciement de 17 % des employés de la société en janvier dernier. En interne, les pubs ont un nom, les “quêtes sponsorisées“, et une forme bien particulière. Elles seront affichées dans le coin inférieur gauche de l'écran et ciblées en fonction des jeux auxquels vous jouez, votre âge et votre localisation.

Lire aussi – Discord prend une mesure controversée pour lutter contre les malwares

L'idée est qu'elles permettront aux utilisateurs de gagner des récompenses en se diffusant en train de jouer au titre mentionné dans la pub et en accomplissant certaines tâches dans celui-ci.Il faut qu'au moins une personne vous regarde pour valider la “quête”. Discord indique que les publicités pourront être désactivées dans les paramètres, mais on imagine que ça sera réservé aux utilisateurs payant pour l'abonnement Nitro. Ceux qui ont pu voir des exemples indiquent qu'elles sont peu intrusives. Il faudra patienter un peu avant de se faire une idée par nous-même.