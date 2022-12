Digital Foundry dévoile son top 3 des jeux vidéo de 2022 avec les meilleurs graphismes

L’année 2022 se termine doucement et il est temps de dresser le bilan des plus grandes claques graphiques en matière de jeux vidéo. Si les Game Awards ont déjà sélectionné leur vainqueur, les experts de Digital Foundry ont un autre classement en tête. Et ce n’est pas forcément celui auquel vous pensez.

Si God of War : Ragnarök a raflé quasiment tous les prix aux Game Awards cette année, c’est Elden Ring qui a remporté celui de jeu de l’année. Acclamé de tous pour son gameplay extrêmement riche et son monde ouvert gigantesque, le dernier titre de From Software s’est également démarqué par ses graphismes somptueux, qui lui ont d’ailleurs permis de remporter le prix de la meilleure direction artistique.

Pour autant, ces prix étant relativement subjectifs, tout le monde n’est pas forcément de cet avis. C’est notamment le cas des membres de Digital Foundry, véritables experts pour tout ce qui concerne les performances PC et consoles sur les jeux vidéo. L’avis de ces derniers est au fil du temps devenu une véritable Bible pour tous les joueurs avides de données concernant les dernières cartes graphiques et autres comparaisons PS5/Xbox Series X.

Sur le même sujet — Jeux vidéo : le top 10 des titres les plus attendus en 2023

Et le jeu le plus beau jeu de 2022 selon Digital Foundry est…

Aussi, lorsque Digital Foundry dévoile sa liste des jeux vidéo avec les meilleurs graphismes de l’année, on peut sans nul doute affirmer que ces titres en question sont véritablement beaux, très beaux même. Commençons donc sans plus attendre par la 3e marche du podium, qui est occupée par une petite surprise. En effet, il s’agit de Portal RTX, la version ray tracing du jeu culte développée avec la technologie RTX Remix de Nvidia.

À la seconde place, on retrouve The Callisto Protocol. Le nouveau bébé de Glen Schofield, créateur de Dead Space, a reçu un accueil plutôt mitigé de par son gameplay décevant, mais ses graphismes sont sans nul doute parmi les meilleurs de l’année. Enfin, le grand vainqueur de ce top 3 n’est nul autre que Horizon Forbidden West, dont nous avons déjà salué la beauté dans notre test dédié. Si vous êtes à la recherche d’un monde somptueux à explorer, ne cherchez pas plus loin.