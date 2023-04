Diablo 4 : Blizzard annonce enfin à quelle heure le jeu sera disponible en France le 6 juin

Mike Ybarra, président de Blizzard, a publié un tweet révélant les dates de sortie exactes de Diablo 4, qui sera disponible le 6 juin, à moins que vous n'optiez pour l'une des éditions les plus chères.

Maintenant que la bêta de Diablo 4 est terminée, les fans du jeu sont impatients de savoir quand ils pourront jouer. Dans un tweet, Mike Ybarra, le président de Blizzard, a révélé les heures de déverrouillage du jeu deux mois avant le lancement de Diablo 4 le 6 juin. Cela sera sans aucun doute utile si vous voulez vous assurer que tout soit prêt pour votre retour au Sanctuaire le plus tôt possible.

Pour rappel, comme beaucoup de jeux de nos jours, les possesseurs des éditions Deluxe et Ultimate bénéficient d'un accès anticipé et pourront jouer à partir du 2 juin à 1 heure en France, tandis que tous les autres joueurs devront patienter le 6 juin. Les éditions Deluxe et Ultimate de Diablo IV comprennent divers extras numériques, notamment du contenu pour Diablo IV et d'autres titres de Blizzard comme Diablo III et World of Warcraft.

Voici à quelle heure arrive Diablo 4 en France

Le lancement normal de Diablo 4 aura lieu le 6 juin à 1 heure du matin en France. Blizzard n'a pas encore confirmé si les joueurs pourront précharger le jeu, mais il a déjà permis aux joueurs de précharger la bêta sur toutes les plateformes, ce qui laisse penser qu'il en sera de même pour le lancement du jeu complet.

De l'avis général, Diablo 4 devrait être un succès pour Blizzard, qui a constaté un grand intérêt pour la récente bêta du jeu. Cependant, celle-ci avait connu de nombreux problèmes allant des longues files d'attente à l'impossibilité pour les joueurs de jouer avec leurs amis. Tout ceci devrait être corrigé dans le jeu final.

Pour ceux qui ne sont pas encore équipés pour jouer au jeu, sachez que Microsoft a annoncé une offre groupée Xbox Series X comprenant le jeu. Au prix de 559,99 euros, il comprend une Xbox Series X, une manette sans fil, le jeu pour Xbox Series X/S et Xbox One, la monture Porteur de lumière avec le Caparaçon de l'armure de Foi et divers objets pour Diablo III (ailes d'Inarius et familier murloc), World of Warcraft (monture Amalgame de rage) et Diablo Immortal (ensemble ornemental Ténèbres ailées d'Umbre).