Désinstallez ces 5 applications Windows sans attendre, elles ne servent à rien à part prendre de la place

Windows embarque beaucoup d'applications préinstallées. Certaines sont utiles, mais c'est loin d'être le cas de toutes. En voici 5 que vous pouvez supprimer dès maintenant sans aucune arrière-pensée. Il est même probable que vous ne les ayez jamais ouvertes.

Nos PC Windows sont comme nos smartphones sous Android ou iOS, ils arrivent avec plus ou moins d'applications préinstallées à l'utilité parfois discutables. S'il est assez simple de les repérer sur un mobile, c'est moins vrai sur un ordinateur où, à moins qu'il ait une icône sur le bureau, un logiciel peut rester installé longtemps avant qu'on se rende compte de son existence. Nous vous avons justement listé quelques uns de ceux-là.

Pour désinstaller une application, rien de plus simple. Rendez-vous dans les Paramètres de votre PC puis Applications > Applications installées. Cliquez sur les 3 points à droite de celle dont vous ne voulez plus puis sur Désinstaller. Notez que les applications indispensables au bon fonctionnement de Windows ne sont pas affichées ici. Vous ne risquez donc pas de faire quelque chose d’irréversible. Et dans le doute, si vous ne savez pas à quoi sert un programme, n'y touchez pas.

Ces 5 applications Windows ne servent à rien, vous pouvez les désinstaller dès maintenant

Voici des applications que vous pouvez supprimer les yeux fermés. Notez qu'il s'agit d'une sélection non exhaustive, aussi profitez de l'occasion pour jeter un œil aux autres logiciels installés sur votre PC afin de faire la chasse à ceux qui ne vous servent pas.

Cartes Windows

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a une application Windows cherchant à faire comme Maps de Google ou Apple. Mais si l'on peut très bien s'orienter avec son smartphone, on imagine mal suivre un trajet affiché sur l'écran de son ordinateur, aussi portable soit-il. D'autant que les fonctionnalités de Cartes Windows ne sont pas au niveau des deux applications citées. Vous pouvez y accéder sans connexion Internet, ce qui est au fond son seul avantage. Pas vraiment de quoi justifier la place prise par le programme cela dit.

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot, c'est le nouveau nom de Microsoft 365, qui s'appelait avant Microsoft Office 365. Vous suivez ? Quoi qu'il en soit, l'important est de savoir à quoi sert cette application, et la réponse est : pas grand chose. C'est techniquement un accès centralisé à Word, Excel, PowerPoint et d'autres logiciels Microsoft. En soi, ça peut être pratique, mais dans les faits, ce n'est qu'une liste de raccourcis vers les programmes en question. Cliquer sur un document Word affiché dans Microsoft 365 Copilot ouvrira Word par exemple. Mieux vaut utiliser le site Web de Microsoft 365 à ce compte-là.

Films et TV

Avez-vous envie d'acheter des films ou des séries à l'unité depuis une application Microsoft alors que vous avez accès à Netflix, Prime Video ou encore Disney+ ? La réponse est très sûrement non. Films et TV ne sert à rien d'autre que ça, alors n'hésitez pas à la désinstaller. Et si vous voulez vraiment louer un programme à Microsoft, vous avez toujours l'onglet Divertissement du Microsoft Store, c'est la même chose.

Courrier et Calendrier

Si votre PC est récent, cette application n'est pas installée sur la machine. Et pour cause : Courrier et Calendrier a été remplacé par la dernière version de Outlook. Mais si vous vous en serviez, elle est encore là. Sauf que l'ouvrir redirige vers Outlook ou vous demande d'installer le logiciel si ce n'est pas déjà fait. Rien ne vous oblige à utiliser ce dernier bien sûr. Dans tous les cas, Courrier et Calendrier n'a plus d'utilité, alors autant faire de la place en désinstallant l'appli.

Microsoft News

Terminons avec Microsoft News, qui propose un flux d'actualités personnalisé. Ce n'est pas inutile en soi, sauf qu'il y a de très fortes chances que vous utilisiez déjà une application similaire sur smartphone, voire directement sur Internet. Le navigateur Edge peut se charger de vous donner les dernières nouvelles dès sa page d'accueil par exemple. Pas besoin de s'encombrer d'une application à part pour cela.