Windows 11 : cette astuce souvent oubliée permet de booster le temps de chargement du PC, voici comment

Le temps que Windows 11 s'ouvre vous paraît interminable ? Pas d'inquiétude : il existe différents moyens d'accélérer le temps de chargement du système d'exploitation, dont un qui ne requiert aucun changement matériel et tout se fait de manière logicielle. Voici comment vous y prendre.

Si certains PC sont capables d'exécuter Windows 11 en une dizaine de secondes (de l'allumage du PC jusqu'à l'apparition du bureau et du chargement de tous les programmes en mémoire), la plupart le font plutôt en une vingtaine ou une trentaine de secondes. Et parfois, c'est même encore plus long. De quoi s'arracher les cheveux quand on est pressé d'accéder au Web, d'ouvrir un document, d'accéder à ses photos, etc.

Certes, la puissance du processeur, la quantité de RAM et la vélocité du SSD sur lequel est installé le système y sont pour quelque chose. Mais il n'y a pas que ces facteurs qui entrent en ligne de compte. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un bon moyen de doper le temps de chargement de Windows 11. Il est gratuit, il n'y a rien à télécharger et ne nécessite aucune modification matérielle de l'ordinateur. On vous explique tout.

Comment doper le temps de chargement de Windows 11

Vous souhaitez améliorer la vitesse de chargement de Windows 11, et notamment le temps que le système d'exploitation commence à devenir réellement utilisable ? On l'oublie trop souvent, mais en même temps que Windows 11, de nombreux programmes se lancent aussi automatiquement en tâche de fond. Il peut s'agir de pilotes (indispensables au bon fonctionnement du PC, mieux vaut ne pas y toucher), de bibliothèques utilisées par le système et ses applications, mais aussi de programmes divers et variés qui ont peu d'utilité.

On trouve tantôt des petits logiciels qui vérifient systématiquement si une mise à jour de logiciel est disponible (Java, la suite Adobe, un navigateur, etc.), une messagerie instantanée (Skype, Teams, Signal, WhatsApp, etc.), un “hub” qui lance d'autres programmes, un service de streaming audio ou vidéo (Spotify, Plex, etc.), un correcteur orthographique, etc.

Bref, ils sont nombreux à vouloir s'exécuter dès que le système s'ouvre et à rester en tâche de fond. Certes, comme ils se chargent automatiquement en mémoire, ils permettent aussi d'accéder instantanément à un logiciel. C'est le cas notamment d'un navigateur comme Microsoft Edge, qui offre un temps d'accès hyper réduit puisqu'il est déjà chargé en mémoire au moment même où vous le lancez. Mais certains logiciels sont clairement dispensables et c'est là que vous devriez pouvoir y gagner en temps de chargement et en quantité de mémoire disponible.

Pour accéder à la liste des programmes qui se chargent dès le démarrage de Windows 11, lancez simplement le Gestionnaire de tâches. Deux possibilités s'offrent à vous :

Pressez simultanément les touches [Contrôle] + [Alt] + [Suppr] . Une liste d'options apparaît en plein écran, parmi lesquelles on trouve le Gestionnaire des tâches .

+ + . Une liste d'options apparaît en plein écran, parmi lesquelles on trouve le . Vous avez également la possibilité d'accéder au fameux Gestionnaire en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur la Barre des tâches .

. Une fois le Gestionnaire des tâches ouvert, dans la partie gauche de la fenêtre qui vient de s'ouvrir, rendez-vous sur Applications de démarrage .



. C'est ici que s'affichent tous les programmes qui s'exécutent automatiquement au lancement de Windows 11. Comme vous pouvez le constater, l'impact sur le temps de démarrage de chaque application est évalué et consultable dans la colonne de droite.

Toujours depuis le Gestionnaire des tâches, il est possible d'empêcher qu'une application se lance en même temps que Windows 11. Pour cela, il vous suffit de cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur l'une d'entre elles et d'opter pour la fonction Désactiver .

sur l'une d'entre elles et d'opter pour la fonction . Le nom des applications est parfois abscons, comme CCXProcess.exe, TrayProcess.exe, ou pire : Update.exe. Microsoft a fait les choses bien, puisque si vous avez un doute, vous pouvez également ouvrir le dossier dans lequel l'application se trouve l'application ou même lancer une recherche en ligne, afin d'avoir davantage de détails.



Mais alors, quelles applications peut-on désactiver sans crainte ? Dans notre cas, et comme le montre la capture ci-dessus, nous avons désactivé toute une série de programmes. On trouve par exemple un logiciel qui vérifie si la machine virtuelle Java profite d'une mise à jour (nous le vérifions de temps à autre à la main, les updates étant peu fréquentes), un lanceur-téléchargeur d'applications (MuseHub), la messagerie Skype, etc.

Enfin, rassurez-vous : la désactivation n'a rien de définitif et si vous constatez le moindre problème, il vous suffit de rouvrir le Gestionnaire des tâches et de réactiver le programme que vous avez préalablement traité.

Enfin, notez que cette astuce fonctionne aussi sous Windows 10.