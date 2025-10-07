Désactivez immédiatement ce paramètre sur votre iPhone, il met vos données en danger

Un paramètre activé par défaut sur iPhone peut faciliter le vol de vos données personnelles dans certaines situations. N'attendez pas pour agir, on vous explique comment faire.

Il n'y a aucune raison de ne pas vouloir mettre à jour un système d'exploitation mobile vers sa dernière version. À moins qu'elle embarque un bug si énorme qu'il empêche le fonctionnement du smartphone, mais il est normalement repéré avant.

Bien sûr, vous pouvez ne pas aimer la nouvelle interface, la suppression ou l'ajout de telle ou telle fonctionnalité… Mais globalement, c'est une démarche nécessaire ne serait-ce que pour bénéficier des correctifs de sécurité.

À ce niveau-là, Apple et Google font le maximum pour rendre nos smartphones les moins vulnérables possibles. Il arrive cependant que sans forcément penser à mal, l'une des deux firmes créée une faille potentielle.

C'est le cas avec iOS 26, déployé sur les iPhone compatibles le 15 septembre 2025. Le système active par défaut une certaine option qui, si elle est pratique dans la majorité des cas, peut présenter un risque réel pour vos données personnelles.

Pourquoi il faut absolument changer ce paramètre d'iOS

Vous est-il déjà arrivé de brancher votre iPhone à une borne de recharge publique ? Par exemple dans un centre commercial, une gare ou un aéroport ? Si oui et que vous n'avez rien constaté de suspect par la suite, vous avez échappé au pire.

Les pirates sont en effet très actifs sur ces lieux fréquentés. Ils changent les câbles et ports USB des bornes à disposition pour des versions capables de siphonner les informations confidentielles de votre smartphone. C'est ce que l'on appelle le “juice jacking”.

Il existe également le “choice jacking“, développé par les hackers pour outrepasser les méthodes de protection contre le juice jacking. Cela consiste toujours à modifier le câble et le port USB, mais pour qu'il affiche sur votre mobile une copie de l'interface où vous devez donner l'autorisation de connexion. Le faire ouvre alors la porte aux cybercriminels.

Et c'est justement d'autorisation dont il est question ici : dans iOS 26, la connexion à un accessoire filaire (comme une borne de recharge publique) est autorisée par défaut. Pour changer cela :

Ouvrez l'application Réglages de votre iPhone. Rendez-vous dans le menu Confidentialité et sécurité puis Accessoires filaires. Choisissez Demander pour les nouveaux accessoires ou Toujours demander.

Au moins, si vous branchez machinalement votre iPhone à une borne, vous aurez désormais une piqûre de rappel sur les risques.

Comment se protéger du juice hacking et du choice hacking

La meilleure solution reste de ne pas se servir des bornes de recharges publiques. Mieux vaut chercher une prise électrique disponible et brancher son propre chargeur avec son propre câble, ou utiliser une batterie externe. Si vous n'avez vraiment pas d'autres choix, voici ce que vous pouvez faire :

Munissez-vous d'un bloqueur de données USB : ce petit dispositif à moins de 10 € vient se placer entre le câble et le port USB. Il empêche les données de transiter pour ne laisser passer que le courant nécessaire à la recharge du smartphone.

: ce petit dispositif à moins de 10 € vient se placer entre le câble et le port USB. Il empêche les données de transiter pour ne laisser passer que le courant nécessaire à la recharge du smartphone. Activez le mode “alimentation seule” : s'il existe sur votre appareil, il agit comme un bloqueur de données dès lors que vous êtes branché en USB.

: s'il existe sur votre appareil, il agit comme un bloqueur de données dès lors que vous êtes branché en USB. Laissez votre smartphone verrouillé pendant la charge : pour siphonner vos données, le mobile doit être déverrouillé une fois branché. Il n'est pas du tout exclu que les pirates parviennent tout de même à le faire sans ça, mais cela diminue les risques.

Il est heureusement rare d'être victime de juice jacking ou de choice jacking. Mais n'oublions pas que les cybercriminels sont très imaginatifs quand il s'agit de trouver de nouveaux moyens de dérober ce qu'ils convoitent. Autant prendre les bons réflexes dès maintenant.