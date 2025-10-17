Des vers de sable sur Mars ? Ce phénomène étrange y creuse des galeries dignes du film Dune

De nouvelles images de la planète rouge révèlent d’étranges sillons sur ses dunes. Ces traces ne seraient pas dues à l’eau, mais à un phénomène spectaculaire. Et la scène semble tout droit sortie de l’univers de Dune.

Depuis des décennies, les astronomes observent sur Mars des ravines serpentant sur les flancs des dunes. Ces marques, fines et sinueuses, paraissent récentes, comme si quelque chose avait récemment labouré le sable. Certains y ont vu la possible trace d’écoulements d’eau, voire de phénomènes liés à une activité géologique encore méconnue. Mais les conditions actuelles de la planète, extrêmement froides et arides, rendent la présence d’eau liquide impossible à la surface de la planète rouge.

Une équipe de chercheurs de l’Université d’Utrecht a enfin trouvé une explication convaincante. D’après leur étude, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, ces tranchées seraient creusées par des blocs de glace carbonique, plus connue sous le nom de “glace sèche”. En hiver, le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère martienne se solidifie pour former des plaques. Quand les températures remontent au printemps, ces blocs se détachent et glissent le long des pentes sablonneuses en se sublimant, creusant ainsi de véritables tunnels dans le sol.

De la glace carbonique glisse sous le sable comme un ver géant et façonne le paysage martien

Pour confirmer cette hypothèse, les scientifiques ont reproduit le phénomène dans une chambre simulant les conditions martiennes : atmosphère raréfiée, basse pression et températures extrêmes. En déposant un bloc de glace carbonique sur une petite dune de sable, ils ont observé une réaction spectaculaire. En se réchauffant, elle s’est mise à libérer du gaz sous pression, qui l’a littéralement soulevée du sol et propulsée vers le bas. En descendant, le bloc a creusé une tranchée, repoussant le sable sur les côtés comme un mini-laboureur.

Selon les chercheurs, ce mouvement irrégulier serait dû aux petites aspérités du terrain, qui dévient la trajectoire du bloc à chaque obstacle. Le résultat : des sillons sinueux très similaires à ceux observés par les satellites de la NASA. L’expérience a tellement surpris les scientifiques qu’ils l’ont comparée au passage des vers du film Dune. Une scène presque vivante, où le sol semble respirer et se déplacer par lui-même.

Cette découverte écarte définitivement l’hypothèse d’une action de l’eau sur ces formations. Elle montre aussi que la planète rouge reste un monde actif, capable de se transformer sous l’effet du vent, de la glace et du gaz. En comprenant comment la planète rouge façonne encore son relief sans présence de vie ni de pluie, les chercheurs espèrent mieux interpréter les processus naturels à l’œuvre sur Terre, notamment dans les régions polaires.