Perseverance découvre des traces d’eau ancienne sur Mars et ravive l’espoir de trouver des signes de vie

Le rover Perseverance a trouvé des indices intrigants sur Mars : des traces laissées par de l’eau ancienne. Ces échantillons pourraient révéler si la planète rouge a abrité la vie, et pourrait bouleverser notre compréhension de l’histoire martienne.

Depuis 2021, le rover Perseverance explore le cratère Jezero sur Mars et y collecte des fragments de roche, de poussière et de sol. Ces échantillons, aussi petits qu’un grain de sable ou un morceau de craie, sont conservés dans des tubes en titane en vue d’un retour sur Terre. Les scientifiques viennent de dévoiler les premiers résultats de leur analyse à distance.

D’après une étude récente, les échantillons de Perseverance contiennent des grains minuscules provenant de différentes régions martiennes. Ces fragments portent des traces chimiques suggérant une exposition passée à l’eau, laissant entrevoir des conditions autrefois propices à la vie. Pourtant, malgré ces indices encourageants, les chercheurs devront attendre leur retour sur Terre pour procéder à des analyses plus poussées.

Seules des analyses terrestres permettront à la NASA de savoir si Mars a abrité la vie

Les instruments embarqués à bord de Perseverance, comme ses spectromètres et capteurs, ont permis d’étudier la composition minérale des roches martiennes. Ils ont révélé la présence de matériaux altérés par l’eau,ce qui renforce l’hypothèse d’anciennes rivières ou lacs. Cependant, la précision de ces outils reste limitée par leur taille et leur puissance. Comme l’explique la géochimiste Libby Hausrath, certaines analyses nécessitent des équipements trop volumineux pour être envoyés sur Mars. Seules les technologies de pointe disponibles sur Terre pourront détecter d’éventuelles traces de micro-organismes fossilisés.

En attendant, les échantillons collectés restent stockés dans des tubes hermétiques sur la surface martienne, prêts à être récupérés par une future mission. Ce projet, nommé Mars Sample Return, devrait permettre leur retour sur Terre dans les années 2030. L’analyse de ces roches ne se limitera pas à la planète rouge : elle pourrait aussi offrir de nouvelles clés pour comprendre l’histoire géologique de la nôtre, plus jeune et plus transformée par l’activité tectonique. Malgré les défis techniques et le coût élevé de cette mission, les scientifiques estiment que ces derniers pourraient révolutionner notre compréhension de l’origine de la vie.

Source : UNLV