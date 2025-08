Ce phénomène inconnu perturbe nos satellites et il frappe sans prévenir

Un phénomène invisible menace nos satellites et nos GPS depuis l’espace. Des chercheurs confirment l’existence d’un “ouragan spatial”, capable de perturber la Terre sans activité solaire. Et le plus inquiétant, c’est qu’on ne les voit pas venir.

En octobre 2024, une éruption solaire géante a provoqué un spectacle impressionnant dans le ciel. Des aurores boréales ont été visibles jusqu’en France. Ce type d’événement peut désactiver des satellites, couper des réseaux ou perturber les communications mondiales. On le surveille donc de très près. Mais un autre phénomène, beaucoup plus discret, pourrait être tout aussi dangereux. Il s’agit des ouragans spatiaux, des tempêtes silencieuses et imprévisibles, capables de causer les mêmes dégâts sans aucun signe d’alerte. Et personne ne les voit venir.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Space Weather, confirme qu’un ouragan spatial s’est formé en 2014 au-dessus du pôle Nord. Les données satellites montrent un tourbillon géant de particules chargé d’électricité, tournant comme un véritable cyclone. Il possédait un œil central calme, des bras en spirale et a généré des perturbations intenses dans l’atmosphère supérieure. Contrairement aux tempêtes classiques, cet événement s’est produit en pleine période de calme solaire. Ce type de phénomène, invisible à l’œil nu et absent des indicateurs habituels, pourrait donc être plus fréquent qu’on ne le pensait.

Un ouragan spatial a perturbé le GPS et le champ magnétique comme une vraie tempête solaire

Les instruments ont enregistré une forte activité électromagnétique autour de l’ouragan. Un satellite GPS a vu son signal déformé au point de devenir imprécis, et des capteurs au sol ont détecté des variations brusques du champ magnétique, similaires à celles d’une tempête solaire modérée. Pourtant, aucune alerte n’avait été déclenchée. Ces perturbations montrent qu’ils peuvent passer totalement inaperçus, tout en provoquant des effets bien réels sur notre technologie. Et contrairement aux éruptions solaires, il n’existe actuellement aucune méthode fiable pour les anticiper.

Les chercheurs pensent que ces tempêtes se forment quand le vent solaire contourne les zones habituellement surveillées, en passant par l’arrière du champ magnétique terrestre. Cela crée un tourbillon de plasma juste au-dessus des pôles. Avec l’augmentation du trafic aérien en zone polaire, des satellites toujours plus nombreux et des communications globales en expansion, ce type de phénomène représente une menace sérieuse. D’autant qu’en cas de tempête solaire majeure, un rapport de 2025 a montré que nous sommes encore très mal préparés. L’existence d’ouragans spatiaux, invisibles et silencieux, complique encore un peu plus la situation.