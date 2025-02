Des haut-parleurs pour augmenter l’autonomie des voitures électriques ? Voici l’explication de cette solution étonnante

Une entreprise britannique affirme avoir trouvé une solution surprenante pour améliorer l’autonomie des véhicules électriques. Grâce à des haut-parleurs électrostatiques ultra-légers, il serait possible de gagner plusieurs kilomètres sans toucher à la batterie.

L’autonomie reste l’un des critères les plus scrutés par les conducteurs de voitures électriques. Les fabricants redoublent d’efforts pour optimiser leurs modèles, que ce soit en améliorant l’aérodynamisme, en réduisant le poids ou en développant des batteries plus performantes. En parallèle, la question des coûts de réparation inquiète de nombreux acheteurs, car les pièces détachées et la maintenance des véhicules électriques sont souvent plus onéreuses que sur les modèles thermiques.

Mais au-delà de l’autonomie et de l’entretien, les automobilistes recherchent aussi des innovations qui améliorent leur confort. L’isolation sonore, la qualité du système audio et la personnalisation de l’ambiance à bord jouent un rôle clé dans l’agrément de conduite. C’est justement sur ce point qu’une entreprise britannique, Warwick Acoustics, propose une solution qui allie efficacité énergétique et amélioration du confort acoustique. Ses nouveaux haut-parleurs électrostatiques pourraient à la fois réduire la consommation électrique et offrir une expérience sonore inédite aux passagers.

Ces haut-parleurs plus légers et économes améliorent l’autonomie des voitures électriques

Warwick Acoustics affirme que ses haut-parleurs électrostatiques consomment 90 % d’énergie en moins qu’un système audio traditionnel. Contrairement aux haut-parleurs classiques, qui utilisent des bobines et des aimants, ces enceintes fonctionnent grâce à une membrane ultrafine suspendue entre deux plaques métalliques électrifiées. Ce procédé permettrait de limiter les pertes d’énergie, d’obtenir un son plus clair et de réduire le poids total du véhicule. L’entreprise estime que ces enceintes pourraient augmenter l’autonomie d’un véhicule électrique de 20 kilomètres sur une charge complète.

En plus de l’impact sur l’autonomie, ils créent des bulles sonores individuelles pour chaque passager. Chacun peut ainsi écouter sa propre musique ou passer un appel sans gêner les autres occupants du véhicule. Cette technologie pourrait être intégrée dans un modèle de série dès cette année, avec des rumeurs évoquant une première apparition dans le Range Rover électrique à venir. Reste à voir si cette innovation convaincra les constructeurs et les conducteurs, mais elle ouvre la voie à de nouvelles solutions pour rendre les voitures électriques plus efficaces et agréables à conduire.