Dernières heures du Single Day chez AliExpress : ne passez pas à côté du POCO X6 Pro à prix cassé !

Il ne reste que quelques heures pour profiter des offres Single Day d'AliExpress ! Smartphones, accessoires, high-tech, etc. Jusqu'à -80 % de remise et des codes promo exclusifs. Ne manquez pas le POCO X6 Pro 5G à prix fou !

Découvrir l'offre maintenant

Pour ce dernier jour du Single Day, AliExpress met les petits plats dans les grands en cassant les prix de milliers de produits. Smartphones, accessoires, gadgets high-tech, etc. Tout est bradé jusqu'à -80 % ! C’est une chance unique de faire le plein de bonnes affaires grâce à des codes promo additionnels qui réduisent encore les prix.

Et parmi les offres à ne surtout pas manquer, le POCO X6 Pro 5G est disponible à seulement 269,99 € au lieu de 316,61 €. Mais attention, il ne reste que quelques heures avant la fin de ces promotions !

Le POCO X6 Pro 5G : puissance et polyvalence à prix cassé

Le POCO X6 Pro 5G est un concentré de puissance et de technologie, parfait pour ceux qui recherchent des performances de pointe. Équipé du processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, il offre une fluidité remarquable, que ce soit pour le multitâche, les jeux ou les applications lourdes. Son écran AMOLED de 6,67 pouces en 1.5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit des images nettes, des couleurs éclatantes et une lisibilité parfaite, même en plein soleil.

Côté photo, sa triple caméra de 64 MP capture des images détaillées et stabilisées, idéal pour des clichés réussis en toutes circonstances. La caméra frontale de 16 MP assure des selfies nets et lumineux. Pour l’autonomie, sa batterie de 5000 mAh vous accompagne toute la journée, et grâce à la charge rapide 67W, il récupère en quelques minutes une bonne partie de sa capacité.

Avec 8 ou 12 Go de RAM et un stockage jusqu’à 512 Go, il répond à tous les besoins sans compromis. À ce prix en promo, le POCO X6 Pro 5G est un excellent choix pour ceux qui veulent un smartphone complet et performant sans se ruiner.

Tout savoir sur le POCO X6 Pro

Profitez des dernières heures du Single Day sur AliExpress

Le Single Day est l’événement shopping de l’année sur AliExpress, et c’est le moment idéal pour se faire plaisir sans exploser son budget. Avec des réductions jusqu’à -80% et une livraison gratuite sur de nombreux produits, vous avez l’occasion de faire des économies conséquentes.

En prime, AliExpress vous propose des codes promo exclusifs :

11FR03 pour 3€ de remise dès 19€ d'achat

11FR005 / 11FR05 pour 5€ de remise dès 39€ d'achat

11FR08 pour 8€ de remise dès 59€ d'achat

11FR012 / 11FR12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

11FR16 pour 16€ de remise dès 109€ d'achat

11FR025 pour 25€ de remise dès 169€ d'achat

11FR045 / 11FR45 pour 45€ de remise dès 299€ d'achat

Découvrir le Single Day chez AliExpress

Que vous soyez à la recherche d’un smartphone performant comme le POCO X6 Pro 5G, d’accessoires ou d’appareils high-tech, ne ratez pas ces dernières heures de folie !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.