DeLorean va dévoiler sa première voiture électrique le 18 avril 2022

DeLorean, le constructeur automobile à l'origine de la voiture à ailes de mouette, icône de la culture pop, a fourni une nouvelle image teaser et une date de lancement d'un concept de véhicule entièrement électrique qui vise à donner un nouveau souffle à la marque.

La DeLorean Motor Company (DMC) a peut-être été une entreprise à l’activité assez éphémère, mais elle a produit dans son histoire l'une des voitures de sport les plus reconnaissables au monde : la DMC-12. La Delorean en acier inoxydable et à ailettes reste une icône de la culture populaire. Aujourd'hui, DeLorean compte bien ressusciter sa voiture emblématique, mais cette fois-ci en version tout électrique.

La DeLorean Motor Company, basée au Texas, a publié une image qui montre l'arrière de sa future voiture 100% électrique. L’image est très coupée, mais elle suggère que nous pouvons nous attendre à quelques changements de design notables. En effet, la première image montre un arrière clairement conçu dans un souci d'efficacité aérodynamique. L’arrière est effilé et abrite des lamelles pour diriger le flux d'air, la voiture a l’air assez large, et il semble y avoir un aileron arrière extensible logé au-dessus de la barre de feux arrière futuriste. Quoi qu’il en soit, la voiture a l’air vraiment moins angulaire que la version DMC-12 des années 80, que l’on pouvait comparer au prochain Cybertruck de Tesla.

Lire également : Tesla et Dacia dominent les ventes de voitures électriques au 1er trimestre 2022

DeLorean veut passer au tout électrique avec une voiture futuriste

Comme le suggère le constructeur sur les réseaux sociaux, la nouvelle DeLorean sera entièrement électrique et davantage axée sur le luxe. Elle sera conçue par Italdesign et construite par la DeLorean Motor Company, propriété de l'ingénieur Stephen Wynne, originaire de Liverpool, dont le siège social se trouve à Humble, au Texas. Il n'y a aucun mot sur le prix et la disponibilité, mais nous soupçonnons qu'il s'agira d'un modèle à production limitée.

La nouvelle voiture entièrement électrique ainsi que son nom officiel seront dévoilés le 18 août 2022. « L'excitation monte comme les portes de notre voiture de sport emblématique, et nous révélons le prototype de nouvelle génération 3 jours plus tôt que prévu sur la scène la plus prestigieuse de Pebble Beach », a déclaré Troy Beetz, CMO de DeLorean Motor Company.