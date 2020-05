Microsoft Outlook veut prédire tout ce que vous tapez, comme le fait déjà Gmail

Le service de messagerie Outlook.com et Outlook pour le Web proposera très prochainement une fonction de prédiction des e-mails. Commencez par entrer votre message et Outlook se charge de compléter vos mots et vos phrases.

Aura-t-on encore besoin de réellement se torturer les méninges lorsque l’on souhaite envoyer un mail à sa famille, ses amis ou ses collègues ? Microsoft souhaite faciliter à l’extrême la rédaction de messages au sein d’Outlook, tant et si bien que le service sera bientôt capable de prédire vos entrées au clavier. Attendez, cela ne vous rappelle rien ?

Cette fonctionnalité, qui va plus loin que l’autocomplétion classique, Gmail la propose déjà depuis 2018 via son outil Smart Compose. Un algorithme (pour ne pas dire une IA) analyse au fil du temps tous les messages de l’utilisateur. Après quelques heures d’apprentissage, il est capable d’anticiper les termes et les phrases que l’utilisateur va taper sur son clavier. Dès lors, l’algorithme peut suggérer à l’utilisateur différents messages types. De quoi répondre beaucoup plus rapidement à un message privé ou professionnel, en vérifiant bien entendu au passage les termes utilisés par le système de prédiction.

Une fonctionnalité qui arrivera courant mai au sein d’Outlook.com

Dans un document officiel, Microsoft explique qu’Outlook peut désormais « suggérer des mots ou des phrases lors de la composition de messages. » Pour valider le texte suggéré, il convient soit de presser soit la touche Tab, soit la flèche droite du clavier. Et pour l’ignorer, il suffit de continuer à entrer du texte comme si de rien n’était. Microsoft ajoute qu’il est parfaitement possible de désactiver cette fonctionnalité en se rendant dans le menu Paramètres de l’application, puis de sélectionner les fonctions Afficher tous les paramètres d’Outlook > Courrier > Composer et répondre. Cette nouvelle option n’est pas encore disponible et sera déployée dans le courant du mois.

Dans le même temps, Microsoft explique travailler sur une autre fonctionnalité concernant Outlook.com : la possibilité de programmer l’envoi de mails, un peu comme une mailing-list, en somme. Il faudra en revanche patienter un peu plus longtemps, puisque cette option ne sera pas déployée avant juin prochain.

