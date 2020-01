Concept Ori : Dell dévoile un étonnant PC portable à écran pliable

Si l’on parle de plus en plus des écrans pliables pour nos smartphones, cette même technologie est aussi en passe d’arriver sur nos ordinateurs portables. Lenovo nous avait déjà présenté son ThinkPad X1 pliable l’an passé. Au tour cette fois de Dell de dévoiler son propre ordinateur à écran pliable, le Concept Ori.

Le Concept Ori de Dell est un ordinateur portable de 13,4″ disposant d’un écran POLED. Mais là où les PC sont généralement constitués d’un écran et d’un clavier, le Concept Ori renouvelle le genre en ne proposant qu’un seul écran. Non, il ne s’agit pas d’une tablette : Ori est en fait conçu à l’aide d’un écran pliable. On a donc affaire à un appareil composé d’un unique écran, mais qui dispose d’une taille d’image inédite pour un ordinateur portable. L’appareil peut s’utiliser tantôt en mode portable classique, tantôt en mode grande tablette.

Concept Ori : pas de Windows 10X, mais un système conçu en interne par Dell

Ori se présente donc sous la forme d’un PC portable que l’on peut plier à sa guise et constitué d’un seul écran, qui recouvre la quasi-totalité de l’appareil. Une fois totalement dépliée, la jointure entre les deux sections de l’écran n’est pas complètement invisible, Dell travaillant à son amélioration.

Côté système d’exploitation, on se souvient que Microsoft a dévoilé en octobre dernier Windows 10X, son système d’exploitation dédiée aux ordinateurs à double écran. On pouvait s’attendre à ce que Dell embarque cet OS dans son nouveau projet. Pas de chance : Windows 10X n’est pas prêt et Dell a dû concevoir son propre logiciel. De quoi donner à Microsoft des idées sur la direction à prendre quant au développement de son Windows 10X.

Concept Duet : l’autre pliable de Dell, mais constitué de deux écrans distincts

Dans le même temps, Dell a aussi présenté le Duet, un ordinateur portable de 13,3″ constitué de deux écrans distincts et reliés par une charnière, laquelle peut s’ouvrir à 360°. Il est donc possible d’utiliser ce PC comme un portable classique, mais également de l’exploiter en mode « tente », à l’instar d’un Lenovo Yoga 910, par exemple.

Aucune date de lancement ni de disponibilité n’a été communiquée par Dell concernant les deux modèles. Les appareils sont surtout des preuves de concept, même si Dell se prêt à produire dès à présent le Duet.

