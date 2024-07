Déjà 750 € de remise sur la TV OLED Samsung S90D de 2024

Lancée il y a quelques semaines, la nouvelle TV OLED S90D de Samsung fait l'objet d'une réduction allant jusqu'à 750 € sur les versions de 55 et de 65 pouces sur le site officiel. Rivale de la LG OLED C4, elle n'a absolument rien à lui envier.

Absent au départ du marché des TV OLED, Samsung s'y est introduit de manière remarquable il y a deux ans. La marque coréenne rivalise désormais avec sa consœur LG qui reste leader du segment. La nouvelle référence S90D qui a fait ses débuts en avril 2024 est la concurrente directe de la LG OLED C4.

Modèle haut de gamme, cette TV offre une belle expérience pour n'importe quel usage : films/séries, gaming, sport, divertissement, etc.

En ce moment, Samsung offre jusqu'à 750 € de remise sur la S90D (55 et de 65 pouces). Cette offre comprend une réduction immédiate allant jusqu'à 400 €, une ODR de 100 € et une reprise optionnelle d'un montant de 250 € si vous achetez la version de 65 pouces. Samsung vous reprend donc n'importe quel téléviseur, peu importe la marque et l'état de l'appareil.

Samsung OLED S90D : comment profiter de la grosse remise

Dans sa version de 55 pouces, la TV OLED de Samsung est affichée à 1 699 € au lieu de 1 999 €, ce qui correspond à une première réduction de 300 €. Mais la marque propose une ODR de 100 € sur ce modèle pour tout achat effectué jusqu'au 23 juillet 2024. Voir les conditions ici. Après remboursement, la TV vous reviendra ainsi à 1 599 € au lieu de 1 999 €.

Si vous préférez la version de 65 pouces, elle est affichée à 2 399 € au lieu de 2799 €. Cela correspond à une réduction immédiate de 400 € à laquelle s'ajoute l'ODR de 100 €. La Samsung S90D de 65 pouces vous reviendra ainsi à 2 299 €.

Au cas où vous auriez une vieille TV dont vous souhaiteriez vous débarrasser, Samsung est prêt à la reprendre à 250 €. Notez qu'il ne s'agit pas d'un bonus, mais du montant standard de la reprise, peu importe le modèle et la marque du téléviseur, et que ce dernier soit fonctionnel ou non.

Nous vous recommandons évidemment de ne céder qu'un téléviseur dont la valeur estimée est inférieure à 250 €. Le montant de reprise s'applique sous la forme d'une remise immédiate de 250 € au panier. Lors de la prise de contact par le transporteur, vous devrez l'informer de la reprise de votre ancien appareil et le lui remettre à la livraison.

La TV OLED S90D de 65 pouces vous reviendrait au final à 2049 € au lieu de 2 799 €, ce qui correspond à une réduction de 750 €.

Enfin, si vous achetez le modèle de 77″ ou de 83″ de cette TV OLED de Samsung, la vous rembourse jusqu'à 500 € et propose 500 € supplémentaires pour la reprise d'un ancien téléviseur.