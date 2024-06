Deepfake et Phishing : l’IA transforme les fraudes en ligne, Bitdefender Scamio vous protège

L’intelligence artificielle transforme les arnaques numériques et aide les pirates à réaliser des fraudes toujours plus sophistiquées et convaincantes. Heureusement, des outils comme Bitdefender Scamio utilisent l’IA pour vous protéger efficacement contre ces menaces. Focus.

L'intelligence artificielle (IA) révolutionne les arnaques numériques, rendant les fraudes plus sophistiquées et difficiles à détecter. Les cybercriminels utilisent par exemple l'IA pour créer des “deepfakes” – des vidéos et enregistrements audio truqués – qui usurpent l'identité de personnes de confiance, incitant les victimes à transférer de l'argent ou à divulguer des informations sensibles.

L'IA améliore également les attaques de phishing, en générant des courriels frauduleux sans fautes de grammaire ni de syntaxe, augmentant ainsi leur crédibilité. De plus, elle permet des attaques DDoS plus complexes et des campagnes de ransomware ciblées. Les appels vidéo “deepfake” représentent une autre menace, où les escrocs modifient leur apparence en temps réel pour réaliser des fraudes élaborées, telles que des escroqueries romantiques ou des détournements financiers.

Et si l’IA a tendance à devenir le meilleur allié des pirates du web, elle peut aussi vous aider à vous protéger contre ces derniers. Il existe en effet aujourd’hui plusieurs outils de sécurité avancés qui utilisent l’intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à rester en sécurité dans le monde numérique. C’est notamment le cas de Bitdefender Scamio.

Bitdefender Scamio : votre allié gratuit contre les arnaques en ligne

Lancé récemment, Bitdefender Scamio est un détecteur d'arnaques basé sur l'IA, prêt à vous aider 24h/24 et 7j/7. Ce chatbot gratuit utilise la technologie primée de détection des menaces de Bitdefender pour analyser et identifier les arnaques en quelques secondes. Que vous receviez un SMS, un e-mail, un message sur les réseaux sociaux, un lien ou même un code QR suspect, Scamio peut vous fournir une analyse immédiate pour vous aider à déjouer les fraudeurs.

Accessible sur plusieurs plateformes, Scamio vous permet de discuter via WhatsApp, Messenger, ou directement sur une application web. Sur WhatsApp, ajoutez Scamio comme nouveau contact pour vérifier tous les messages suspects que vous recevez. Sur Messenger, considérez Scamio comme un ami qui vous aide à détecter les fausses publicités et les liens trompeurs.

Utiliser Scamio est simple et intuitif : il suffit de décrire l'arnaque, de télécharger une image ou d'envoyer un lien ou un texte. Scamio analyse ensuite les éléments fournis grâce à l’intelligence artificielle, détecte les menaces et vous fournit des conseils pour éviter les escroqueries.

En plus de protéger contre les arnaques, Scamio offre des astuces pratiques et des conseils de sécurité. Grâce à cette IA avancée, Bitdefender Scamio ne se contente pas de déjouer les escroqueries, il évolue et s'améliore avec chaque interaction, renforçant votre sécurité numérique de manière proactive.

Bitdefender Premium Security : la protection ultime contre les cybermenaces

Finalement, face à l'évolution constante des cybermenaces, avec ou sans IA, il est crucial de se protéger avec une solution de sécurité complète. Dans cette optique, Bitdefender propose sa formule Bitdefender Premium Security, une suite de sécurité multi-appareils, compatible avec Android, Windows, Mac et iOS, qui offre une protection optimale pour votre confidentialité et votre identité numérique.

Et bonne nouvelle : en ce moment, vous pouvez économiser 50% sur les formules Premium Security et Premium Security Plus. Pour seulement 69,98€/an, vous pouvez ainsi profiter de Bitdefender Premium Security avec :

La solution de sécurité primée Bitdefender

Un VPN illimité pour sécuriser votre trafic en ligne et garantit une confidentialité totale.

Un Password Manager pour protéger vos informations de connexion avec des protocoles de sécurité avancés.

Et si vous ajoutez le module Digital Identity Protection à ce package, vous profitez de la formule Bitdefender Premium Security Plus à 89,99€/an qui vous permet en prime de surveiller vos données personnelles en temps réel, vous alerte en cas de violation et vous guide pour remédier aux incidents.

La solution de sécurité Bitdefender permet notamment :

La Protection contre le cryptomining pour empêcher les pirates de détourner les ressources de vos appareils.

Une Détection inégalée des malwares, spywares et adwares pour assurer une protection complète contre toutes les menaces en ligne.

L’Antiphishing et anti-fraude qui prévient les tentatives de phishing et les escroqueries en ligne.

La prévention des menaces réseau et Advanced Threat Defense pour bloquer les attaques réseau et les menaces avancées.

La Protection des transactions en ligne et des réseaux sociaux pour sécuriser vos activités financières et vos interactions sur les réseaux sociaux.

La protection Webcam et micro pour empêcher les accès non autorisés à votre webcam et à votre micro.

Le contrôle parental pour surveiller et limiter les activités en ligne des enfants.

Un Pare-feu anti-intrusion et assistant de sécurité Wi-Fi pour renforcer la sécurité de votre réseau domestique.

L’Optimisation des performances pour maintenir les performances de vos appareils sans les ralentir.

Vous êtes intéressé ? Vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 30 jours pour découvrir cette solution primée de sécurité complète.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.