Découvrir de nouveaux artistes devient un jeu d’enfant sur YouTube Music

Pour espérer se démarquer sur un marché ultra concurrentiel, YouTube Music a multiplié ces derniers mois les nouveautés. Aujourd'hui, la plateforme musicale accueille une option inédite qui devrait plaire aux utilisateurs qui cherchent constamment de nouveaux artistes à écouter.

Face à Deezer, Spotify, Amazon Music ou Tidal, difficile pour YouTube Music de tirer son épingle du jeu. Qu'à cela ne tienne, la plateforme musicale de Google a multiplié ces derniers mois les nouveautés pour améliorer son expérience et séduire/fidéliser les utilisateurs.

Depuis mai 2024, YouTube Music propose par exemple un outil de reconnaissance des chansons. A l'image de ce que propose Deezer ou Shazham, il vous suffit de fredonner un titre durant quelques secondes pour que l'appli l'identifie.

Et cette semaine, les développeurs de la plateforme ont déployé une toute nouvelle fonctionnalité accessible dans les pages Artistes. Pour résumer, cet outil se présente comme une extension de Samples, une section lancée en 2023. Pour rappel, Samples reprend le fonctionnement des Shorts de YouTube en vous proposant de courts extraits musicaux, allant des dernières sorties aux grands classiques.

Après les extraits audio, YouTube Music se met aux extraits vidéo

Ce nouveau bouton donc, présent dans les pages Artistes, permet quant à lui d'avoir accès à un flux illimité de courts extraits vidéo de clips ou de lives par exemple. “Propulsé par le plus grand catalogue de clips musicaux au monde, ce flux personnalisé explorera les profondeurs et l'étendue de la bibliothèque de YouTube Music afin qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau à écouter, qu'il s'agisse de la dernière sortie d'un artiste prometteur ou d'un morceau culte d'un artiste légendaire que nous pensons que vous aimeriez vraiment”, décrit Google.

Grâce à l'intégration de Samples dans la page Artistes, les utilisateurs pourront se faire rapidement une idée de l'identité visuelle et musicale d'un artiste. Et pour les artistes, c'est également une excellente manière de faire connaître rapidement leurs productions et séduire un plus grand public.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, cette nouveauté est pour l'instant disponible uniquement sur la version iOS de YouTube Music. On espère donc qu'elle arrivera prochainement sur la mouture Android de l'application. Malheureusement, Google n'a pas encore donné de détails concernant son déploiement.

