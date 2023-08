YouTube Music va ajouter l’une des meilleures fonctionnalités de TikTok à son application

YouTube Music teste une nouvelle méthode pour vous aider à trouver quelque chose à écouter. Il s'agit de Samples, qui occupe un nouvel onglet dans l'application YouTube Music. Voici comment ça fonctionne.

Au cours des dernières années, pratiquement toutes les plateformes dignes de ce nom se sont inspirées du fil défilant de vidéos verticales caractéristiques de TikTok pour créer leur propre version. YouTube avait notamment lancé les Shorts, qui ont déjà dépassé les 2 milliards d’utilisateurs, et Instagram avait lui aussi ajouté les Reels à son application, ces vidéos courtes en plein écran que l’on peut faire défiler.

YouTube Music va lui aussi s’inspirer de la célèbre fonctionnalité de TikTok, puisque l'application s'enrichit d'un flux vidéo vertical appelé Samples, que YouTube décrit comme un moyen d'échantillonner et de trouver rapidement de la nouvelle musique en un seul geste. Les échantillons sont essentiellement des courtes vidéos que l’on pourrait retrouver sur TikTok, sauf qu'ils sont exclusivement constitués de petits extraits de vidéos musicales.

YouTube Music intègre des vidéos verticales à son application

Chaque clip du flux offre un aperçu de l'artiste, du clip vidéo et de l'ambiance d'une chanson qui vous est recommandée. Comme sur TikTok et d'autres flux de vidéos courtes, les utilisateurs peuvent glisser verticalement dans le nouveau flux Samples pour découvrir de nouvelles chansons et clips musicaux.

Le « flux continu de segments vidéo courts » est alimenté par « le plus grand catalogue de vidéos musicales au monde », se targue fièrement YouTube. Le flux Samples promet « d'explorer les profondeurs et l'étendue de la bibliothèque YouTube Music pour qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau à écouter ».

Si vous aimez une chanson, vous pouvez cliquer sur le bouton “J'aime” sur le côté ou sur la vignette dans le coin inférieur pour afficher l'album sur lequel elle figure. Le flux comprend également d'autres options, notamment l'ajout rapide de la chanson à une liste de lecture, la création d'un court métrage à partir de la chanson, le partage de la chanson avec d'autres personnes, etc.

De son côté, Spotify a récemment procédé à une refonte majeure qui utilise aussi cette fonctionnalité, mais à un tout autre niveau. L'application propose des cartes de prévisualisation automatiques pour les contenus recommandés dans ses flux de musique, de podcasts et de livres audio.

L'onglet Samples est déployé dans l'application YouTube Music à l'échelle mondiale à partir d'aujourd’hui, donc s’il n’est pas encore disponible chez vous, il faudra encore vous montrer patient puisque comme souvent, le déploiement est progressif.