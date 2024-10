Découvrez cette imprimante Tout-en-un HP à moins de 50€ chez Darty !

Imprimez, numérisez et copiez en toute simplicité avec cette imprimante compacte et sans fil à moins de 50€ chez Darty : l'imprimante multifonction HP DeskJet 2823e. En plus, bénéficiez du service Instant Ink pour ne jamais être à court d'encre. Découvrez pourquoi elle pourrait devenir indispensable chez vous !

Si vous cherchez une imprimante pratique pour votre bureau à domicile ou pour gérer vos petites impressions quotidiennes, l’imprimante HP DeskJet 2823e pourrait bien être la solution idéale. Actuellement proposée à 44,99 euros chez Darty, au lieu de 55,99 euros, cette imprimante multifonction vous permet d’économiser 25 %.

Une imprimante compacte et tout-en-un, idéale pour la maison et éligible à Instant Ink

Mais au-delà du prix attractif, que vous apporte cette imprimante tout-en-un ? D’abord, elle offre les fonctions indispensables : impression, numérisation et copie. Compacte et sans fil, elle s’intègre parfaitement dans n'importe quel espace et permet de gérer vos tâches d’impression via Wi-Fi ou directement depuis votre smartphone grâce à l'application HP Smart. Que ce soit pour imprimer vos documents de travail, vos étiquettes d’expédition ou même vos recettes préférées, tout est fait pour vous simplifier la vie. L’application est intuitive et facilite les manipulations, même pour les moins technophiles.

Un autre atout de cette imprimante est son éligibilité au service HP Instant Ink, qui vous permet de ne jamais être à court d’encre. Avec un abonnement à partir de seulement 0,99 € par mois, l’encre est livrée automatiquement à domicile avant même que vous n’en manquiez, vous évitant les mauvaises surprises.

Enfin, pour ceux soucieux de l'environnement, la HP DeskJet 2823e est fabriquée avec 60 % de plastique recyclé et participe au programme HP Planet Partners, qui permet de recycler gratuitement vos cartouches usagées.

En résumé, cette imprimante compacte, simple d’utilisation et écologique est une excellente option pour ceux qui cherchent un appareil polyvalent, tout en profitant d’une belle réduction chez Darty.