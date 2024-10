Cette imprimante Epson XP-4200 à moins de 70€ est en promo pour l’anniversaire de Darty !

Profitez des “Offres Flash Anniversaire” de Darty pour découvrir une imprimante multifonction qui fait la différence. Avec une remise exceptionnelle, l'Epson XP-4200 combine praticité, performance et connectivité, le tout à prix réduit.

Découvrir l'imprimante à prix réduit chez Darty

Pour célébrer son anniversaire, Darty vous propose des réductions exceptionnelles sur une sélection de produits, et c'est le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Parmi les offres phares, on retrouve l'imprimante multifonction Epson Expression Home XP-4200, actuellement en promotion à 69,99 € au lieu de 99,99 €, soit une économie de 30 €. Compacte, élégante et performante, cette imprimante est le choix parfait pour ceux qui cherchent à allier praticité et économies.

Une imprimante connectée et facile à utiliser

L'Epson XP-4200 se démarque par sa polyvalence et sa simplicité d'utilisation. Ce modèle trois-en-un rassemble les fonctions d’impression, de numérisation et de copie dans un format compact, idéal pour les petits espaces. Grâce à sa capacité à imprimer en Recto Verso A4, elle vous permet de réduire la consommation de papier, tout en produisant des documents aux couleurs vives et aux textes nets. Son écran LCD de 6,1 cm facilite également la navigation et l'exécution des tâches, même sans ordinateur.

L'imprimante XP-4200 ne se contente pas d'imprimer ; elle vous simplifie la vie avec ses nombreuses solutions de connectivité. Équipée du Wi-Fi et du Wi-Fi Direct, elle permet d’imprimer et de numériser sans fil, directement depuis votre smartphone ou tablette. Les applications mobiles Epson, telles que Epson Smart Panel et Epson Creative Print, offrent encore plus de possibilités : imprimez vos photos depuis les réseaux sociaux, créez des cartes personnalisées ou même transformez vos clichés en coloriages.

En plus d'être pratique, l'Epson XP-4200 est conçue pour être économique. Les encres 4 couleurs Ananas 604 offrent des impressions de qualité à un coût réduit, avec des cartouches disponibles en version standard ou haute capacité pour s'adapter à vos besoins. L'utilisation d'encres individuelles permet de remplacer uniquement la couleur épuisée, réduisant ainsi les frais d'entretien.

En savoir plus sur l'imprimante Epson XP-200

Avec une remise de 30 € et un prix final de 69,99 €, l'imprimante Epson XP-4200 est une offre à ne pas manquer durant les “Offres Flash Anniversaire” de Darty. Ne tardez pas à profiter de cette promotion pour équiper votre bureau d’un appareil fiable et multifonction à petit prix.