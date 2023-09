Découvrez cette friteuse à air chaud Xiaomi à moins de 100€ chez AliExpress !

Alerte pour tous les amateurs de cuisine saine et délicieuse : pendant encore 48h chez AliExpress, vous pouvez vous procurer un Air Fryer Xiaomi à moins de 100€ ! Découvrez les détails de l'offre ci-dessous.

La Journée de la Marque Xiaomi chez AliExpress offre une occasion en or d'acquérir la Friteuse Mi Smart Air Fryer 3.5L EU Xiaomi à un prix exceptionnel de 74,09€, contre 129,99€ habituellement. Avec une réduction de -43%, cette offre exclusive est une véritable aubaine pour ceux qui souhaitent améliorer leur expérience culinaire et profiter de produits frits sans odeur ni huile.

Une cuisine saine à votre portée grâce à Xiaomi

La Friteuse Mi Smart Air Fryer 3.5L EU Xiaomi est bien plus qu'une simple friteuse. Elle utilise la technologie de cuisson par air chaud pour frire, griller, rôtir et cuire vos plats préférés de manière plus saine. En utilisant très peu ou pas d'huile du tout, vous pouvez obtenir des résultats croustillants et savoureux tout en réduisant considérablement la teneur en matières grasses de vos repas.

Avec une capacité de 3,5 litres, cette friteuse vous permet de préparer des portions généreuses pour toute la famille. Que vous souhaitiez préparer des frites croustillantes, des légumes grillés, des nuggets de poulet ou même des desserts, la Friteuse Mi Smart Air Fryer est l'outil idéal pour cuisiner de manière plus saine sans compromettre le goût.

Ce qui distingue la Friteuse Mi Smart Air Fryer, c'est sa connectivité intelligente. Vous pouvez la contrôler à distance et personnaliser vos recettes grâce à l'application Xiaomi dédiée. Il vous suffit de télécharger l'application sur votre smartphone pour accéder à une variété de recettes, de réglages de cuisson et de conseils culinaires.

L'application vous permet de préchauffer la friteuse, de régler la température et le temps de cuisson, et même de surveiller le processus de cuisson à distance. Cela signifie que vous pouvez préparer votre repas tout en vaquant à d'autres occupations, sans avoir à rester constamment à côté de la friteuse.

Tout savoir sur la friteuse

