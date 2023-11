Xbox et Nintendo Switch : la Fnac frappe fort avec des réductions impressionnantes pour la Paris Games Week !

Rendez-vous dès maintenant chez la Fnac pour profiter d'offres exceptionnelles pendant la Paris Games Week. Xbox ou encore Nintendo Switch, la Fnac a pensé à tous les gamers. On vous dit tout ci-dessous.

La Paris Games Week est un événement que les gamers attendent avec impatience, et cette année, la Fnac a décidé de marquer le coup avec des promotions époustouflantes sur une gamme de produits gaming. Les offres vont de réductions substantielles sur des consoles à des jeux offerts à prix cassés, de quoi ravir les amateurs de jeux vidéo. Découvrez les offres phares qui vous permettront de vivre une expérience gaming inégalée sans vous ruiner.

Asus, Xbox, Nintendo Switch : les offres phares Fnac

Asus ROG Ally : si vous êtes à la recherche d’une console portable performante, l'Asus ROG Ally est à -100€. Un prix imbattable pour une machine de guerre qui vous accompagnera partout.

Voir l'offre

Super Mario Wonder : à l’achat de la nouvelle Nintendo Switch Oled rouge, le jeu Super Mario Wonder vous est proposé à seulement 30€. Un deal en or pour découvrir ou redécouvrir les aventures de Mario dans un univers fascinant.

Voir l'offre

Pack Xbox Assassin's Creed : les fans de la saga Assassin's Creed seront comblés avec le pack Xbox proposé à 559,59€ au lieu de 599,99€, soit une réduction de 40€. Une occasion en or pour plonger dans des aventures historiques épiques.

Voir l'offre

Sélection de Consoles Nintendo Switch : la Fnac gâte les aficionados de Nintendo avec jusqu'à -50€ sur une sélection de consoles Nintendo Switch. C'est le moment ou jamais de s'offrir la console hybride la plus appréciée du moment.

Voir l'offre

La Paris Games Week : une célébration du gaming

La Paris Games Week est bien plus qu’un simple événement. C’est une célébration du monde du gaming qui permet aux passionnés de découvrir les nouveautés, de tester les jeux et de profiter d’offres promotionnelles exceptionnelles. La Fnac, en offrant ces réductions, contribue à rendre cet événement encore plus mémorable.

La Fnac a véritablement mis les petits plats dans les grands pour cette occasion. Ces promotions sont une invitation à renouveler son équipement gaming ou à découvrir de nouveaux univers vidéoludiques sans se ruiner. Ne manquez pas ces offres exclusives qui sont disponibles en quantité limitée. Rendez-vous dans le magasin Fnac le plus proche ou sur leur site web pour profiter de ces deals avant qu'ils ne disparaissent !