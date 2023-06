De l’énergie en illimité et en mobilité avec le nouveau générateur solaire Jackery 2000 Plus

En pleine nature ou à la maison, avez-vous pensé au solaire pour vos besoins en électricité ? Misez sur une énergie renouvelable avec le nouveau générateur solaire Jackery 2000 Plus. Composé d’une station d’énergie portable à batterie et de ses panneaux solaires, il est pensé avant tout pour les nomades.

Pour partir en vadrouille en camping-car ou en caravane, pour servir comme source d’énergie d’appoint en cas de panne de courant au domicile, ou dans le cadre d’un projet électrique hors réseau, les stations d’énergie portable sont des solutions de plus en plus prisées par les consommateurs soucieux de maîtriser leur consommation et leur approvisionnement en électricité. La réputée marque Jackery lance un kit de générateur solaire de nouvelle génération qui promet des performances et une fiabilité à toute épreuve avec l’Explorer 2000 Plus, son panneau solaire SolarSaga de 200 W, ainsi que son extension de batterie en option.

PRÉCOMMANDEZ LE GÉNÉRATEUR SOLAIRE JACKERY 2000 PLUS SUR LE SITE OFFICIEL

PRÉCOMMANDEZ LE GÉNÉRATEUR SOLAIRE JACKERY 2000 PLUS SUR AMAZON

Une indépendance énergétique grâce au solaire

Le générateur solaire Jackery 2000 Plus répond aux besoins croissants des consommateurs en énergie verte et à leur volonté de réduire leur dépendance aux infrastructures électriques traditionnelles, peu fiables et coûteuses. L’Explorer 2000 Plus développe jusqu'à 3000 W de puissance en sortie, soit une augmentation de 30 % par rapport à la plupart de ses concurrents fonctionnant à 2 kWh. Il permet d’alimenter en énergie renouvelable ses appareils les plus importants, que vous soyez à l’extérieur ou chez vous, pour continuer à travailler sur votre ordinateur, recharger votre smartphone, fournir du courant à votre congélateur pour ne pas perdre vos aliments congelés…

Avec ses roues et sa poignée ergonomique, la station portable Explorer 2000 Plus est conçue pour être transportée et déplacée facilement sans grand effort. Il a également été optimisé pour produire le moins de bruit possible, ne dépassant pas les 53 dB et pouvant descendre en dessous des 30 dB en fonction de la température ambiante. Pour rappel, un bruit est estimé comme faible à 40 dB et comme supportable à 60 dB. Jackery est parvenu à réduire le bruit de son produit grâce à sa technologie brevetée de dissipation de la chaleur.

Le fabricant a par ailleurs intégré plusieurs systèmes de sécurité avancés au générateur pour ne faire aucun compromis sur ce point. L’une de ces fonctions de sécurité est ChargeShield, un algorithme dynamique qui gère la recharge rapide de la batterie en temps réel afin d’éviter la surchauffe tout en délivrant des performances satisfaisantes. À basse température notamment, la recharge à forte intensité peut endommager et causer des problèmes de sécurité sur les batteries en lithium, ChargeShield permet, entre autres, de se prémunir de ce type de soucis.

La batterie de la station d’énergie portable, qui repose sur la technologie LifePO4, est aussi ultra durable, pouvant atteindre une durée de vie de 10 ans. Après 4 000 cycles complets de charge, la capacité de l’accumulateur reste à un niveau élevé, autour des 70 %.

Une efficacité premium

L’un des défis majeurs pour un générateur solaire est d’être capable de capturer, de stocker et de redistribuer efficacement l’énergie. Grâce à la technologie Interdigitated Back Contact (IBC) intégrée aux panneaux solaires du dispositif, Jackery parvient à obtenir un taux de conversion de l’énergie solaire jusqu’à 25 %. Il est possible de connecter jusqu’à six panneaux solaires Jackery Solar Saga de 200 W à la station. Avec une telle configuration, recharger complètement la batterie ne prend que deux heures environ. La conception des produits de la série 2000 Plus assure de toujours bénéficier de l’énergie suffisante, même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables avec peu de soleil.

Le Jackery Solar Generator 2000 Plus peut accueillir jusqu’à cinq extensions de batterie afin d’augmenter sa capacité et sa puissance, qui peut alors atteindre 12 kWh. Une telle capacité d’alimentation est particulièrement adaptée aux utilisateurs ayant des besoins lourds en électricité, par exemple pour ceux qui veulent une solution d’appoint en cas de panne de courant à leur domicile ou ceux qui voyagent avec de l’électroménager lourd : téléviseur, réfrigérateur, barbecue électrique, voire sèche-cheveux.

Les batteries additionnelles stockent l’excédent d’énergie solaire généré durant les pics de luminosité solaire afin de ne jamais être à court lorsque l’on a besoin d’un usage massif d’énergie.

Jackery est la première société ayant recours au photovoltaïque dans ses produits à recevoir une certification des experts de TÜV SÜD. Et ce n’est pas tout puisque les matériaux de production des générateurs solaires de Jackery sont certifiés par l'entreprise SGS, le leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification, reconnue pour l’importance qu’elle accorde à la durabilité, à la qualité et à la sécurité.

Prix et disponibilité

La station d’énergie portable Jackery Explorer 2000 Plus et son générateur solaire 2000 Plus sont disponibles en précommande à partir du 14 juin 2023 et jusqu’au 20 juin 2023 sur le site officiel de Jackery et Amazon France. Durant cette période, tout achat d’un produit de la gamme 2000 Plus sur le site officiel donne droit à un panneau solaire SolarSaga de 200 W gratuit. Le début des livraisons et la sortie officielle des appareils sont programmés pour le 21 juin 2023.

PRÉCOMMANDEZ LE GÉNÉRATEUR SOLAIRE 2000 PLUS SUR LE SITE OFFICIEL

PRÉCOMMANDEZ LE GÉNÉRATEUR SOLAIRE JACKERY 2000 PLUS SUR AMAZON

Voici les tarifs pratiqués par la marque :

La station d’énergie portable Jackery Explorer 2000 Plus seule est commercialisée au prix de 2 299 euros.

Le pack de générateur solaire comprenant la station ainsi qu’un panneau solaire SolarSaga de 200 W est affiché à 2 899 euros.

L’Explorer Kit 4000 inclut quant à lui la station Explorer 2000 Plus et une extension de batterie, pour la somme de 3 799 euros.

L’offre la plus complète est le pack de générateur solaire 4000, qui contient la station Explorer 2000 Plus, l’extension de batterie, ainsi qu’un panneau solaire SolarSaga de 200 W, le tout pour 4 399 euros.

Les produits de Jackery permettent de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et d’accroître notre autonomie énergétique. L’investissement dans les énergies renouvelables est à la fois une question financière et écologique.

Cet article est une publication sponsorisée par Jackery.