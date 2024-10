Pour essayer d'attirer de nouveaux abonnés en France, DAZN a pris la décision de baisser de le prix de ses abonnements. À quelques jours de la retransmission du Classique OM-PSG, le service de streaming et principal diffuseur de la Ligue 1 de football propose une réduction pouvant aller jusqu'à 40 % sur ses formules.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES OFFRES DAZN

Le 27 octobre 2024, à partir de 20h45, les supporters marseillais et parisiens auront certainement les yeux rivés sur le choc de la 9e journée de Ligue 1 qui oppose l'OM au PSG. Considérée comme le Classique de l'élite du championnat de France de football, la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain mettra aux prises le troisième et le leader du classement de la L1.

La grande affiche entre les deux éternels rivaux du foot français sera à suivre en direct et en streaming sur la plateforme DAZN. Surnommé le “Netflix du sport” et spécialisé dans la diffusion de contenus sportifs en ligne, le service de streaming permet à ses nouveaux clients de bénéficier d'une réduction maximale de 40 % en fonction de l'abonnement choisi.

Les abonnements DAZN France sont en promotion pour OM-PSG, profitez-en vite !

Jusqu'à ce dimanche soir inclus, la formule Unlimited avec un seul stream est au tarif mensuel de 19,99 euros au lieu de 29,99 euros par mois. Cela correspond à une remise de plus de 33 %. De son côté, l'abonnement Unlimited+ incluant deux streams simultanés passe de 49,99 euros par mois à 29,99 euros par mois, soit une réduction de 40 %. À titre d'information, les offres promotionnelles proposées par DAZN nécessitent un engagement d'un an.

Hormis la Ligue 1 en streaming, DAZN diffuse aussi la Betclic Elite de basket, des combats de MMA, la Ligue des Champions féminine de football et la Jupiler Pro League belge. Tous ces sports peuvent être regardés grâce aux deux formules dont les abonnements sont disponibles depuis le site officiel de DAZN.

Et comme évoqué ci-avant, les deux offres promotionnelles prennent fin le dimanche 27 octobre 2024. Si vous choisissez l'un des abonnements en promotion, vous aurez alors la possibilité de faire une économie pouvant aller jusqu'à 240 euros sur un an.